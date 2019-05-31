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Kısa etek giyip fotoğraflarını çeken çalışanlara ikramiye veren şirkete eleştiri

Rusya'da kadın çalışanlara, işyerine kısa eteklerle gelip fotoğraflarını çekerek şirket yönetimine kanıtlamaları şartıyla ikramiye öneren bir şirket eleştiri topladı.

Kısa etek giyip fotoğraflarını çeken çalışanlara ikramiye veren şirkete eleştiri

Rusya'da kadın çalışanlara, işyerine kısa eteklerle gelip fotoğraflarını çekerek şirket yönetimine kanıtlamaları şartıyla ikramiye öneren bir şirket eleştiri topladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 20:00
Kısa etek giyip fotoğraflarını çeken çalışanlara ikramiye veren şirkete eleştiri

Alüminyum üreticisi Tatprof adlı şirket 30 Haziran’a kadar “feminenlik maratonu” adlı bir kampanya başlattığını duyurdu.

Kampanya kapsamında dizlerinin 5 cm. üzerinde veya daha kısa etek veya elbise giyen çalışanlara saat başına 100 ruble (10 lira) daha fazla maaş ödenecek.

Kadınların ikramiyeyi almaları için kısa etek giydiklerini fotoğrafla belgeleyerek şirket yönetimine göndermeleri şart. Şirket halihazırda 60 kadının kampanyaya katıldığını duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Rusya’daki sosyal medya kullanıcıları bunun kadınlara kötü muamele olduğunu yazarak şirketi protesto etti.

Feminist blog yazarı ve gazeteci Zalina Marşenkulova, bunun “Orta Çağ’dan çıkma” bir haber olduğunu söyledi.

GÜNLERİMİZE NEŞE KATMAK İSTEDİK

2014 Soçi Kış Olimpiyatları ve 2018 Dünya Kupası’nın tedarikçileri arasında yer alan şirket ise cinsiyetçilik eleştirilerini reddeden bir açıklama yaptı.

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Govorit Moskova radyosuna konuşan bir şirket sözcüsü “Günlerimize neşe katmak istedik” dedi ve ekledi:

“Ekibimizin yüzde 70’i erkek. Bu tür kampanyalar stres atmamızı sağlıyor. Bu takımı birleştirmenin müthiş bir yolu.

“Pek çok kadın işe gelirken otomatik olarak pantolon giyiyor, biz de bu yüzden hanımlarımızın farkındalığını artıracak bu kampanyayı başlattık. Etek veya elbise giymeyi tercih ederek feminenliklerini ve çekiciliklerini hissetmelerini sağladık.”

Fakat Rusya’daki Twitter kullanıcıları bu açıklamadan tatmin olmadı.

Bir kullanıcı “Şirket bunu cinsiyetçi olarak görmüyor ve ‘fabrikayı dönüştürdüğünü’ söyleyebiliyor” derken bir diğeri “Erkek egemen bir ekibin gününe neşe katmak için kısa etek giyenlere ikramiye… Para karşılığı erkekleri tatmin etmek dururken feminizme ne gerek var?” ifadelerini kullandı.

Şirketin kurumsal kültür ve iç iletişim biriminden Anastasia Kirillova ise bu fikrin şirketin icra kurulu başkanı Sergey Raçkov’dan çıktığını söyledi.

Yerel haber sitesi Business Online’a konuşan Kirillova “Raçkov toplumsal cinsiyet rollerini birbirine karıştırma konusunu çok önemsiyor” dedi ve ekledi:

“Şirketin her kadın çalışanının kadınsı özünü korumasını istiyor. Genç kadınlar saçlarını erkek gibi kesmesin, ofise gelince pantolon giymesin, el işleriyle ilgilenebilsinler ve bütün sıcaklıklarını çocuk yetiştirmeye yansıtabilsinler istiyor.”

Şirket erkek çalışanları için de yarışmalar düzenliyor. Bunlardan biri geçen haftaki barfiks yarışmasıydı.

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