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Kırım'ın ilhakının 5. yıl dönümünde NATO, AB ve Türkiye'den Rusya'ya uyarı

Kırım'ın ilhakının 5. yıl dönümünde NATO, AB ve Türkiye'den Rusya'ya uyarı

18 Mart 2019 Pazartesi 14:43
Kırım'ın ilhakının 5. yıl dönümünde NATO, AB ve Türkiye'den Rusya'ya uyarı

Rusya'nın Kırım'ı ilhakının beşinci yıl dönümünde Avrupa Birliği, NATO ve Türkiye, Kırım’ın Rusya ile birleşmesini tanımadığını yineledi ve Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesi çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Birliğin Ukrayna'nın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğinin sürdüğüne vurgu yaptı.

Mogherini ayrıca Azak Denizi'nin Kerç Boğazı bölgesindeki tehlikeli gerginlik artışından çok ciddi endişe duyduklarını belirtti. Mogherini, Rusya'nın koşulsuz bir şekilde ve acilen alıkoyduğu Ukraynalı gemi ve mürettebatları serbest bırakması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ihlalinin uluslararası güvenlik sorunu teşkil etmeye devam ettiğini kaydeden Mogherini, Rusya'nın Kerç Köprüsü inşasının da Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkati çekti.

Rusya'nın bölgede askerileşme faaliyetlerini artırdığı bir dönemde "şiddete başvurmasının korkutucu" olduğunun altını çizen Mogherini, güç kullanımının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

NATO: Bu şartlarda Rusya ile normalleşme olmaz
NATO'nun 29 üyesi, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımadığını belirterek, Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesi çağrısında bulundu. Yapılan ortak açıklamada, "Rusya uluslararası hukuka ve yükümlülüklerine uymadığı müddetçe ilişkilerde normalleşme gerçekleşemez" uyarısı yapıldı.

'Kırım Tatar Türklerinin durumunun Türkiye için öncelikli'
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiği hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meydana gelen fiili durumu tanımadığımızı yineliyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği teyit ediyoruz." Ayrıca, Kırım'ın yerli halkı Kırım Tatar Türklerinin durumunun Türkiye için öncelikli yerini korumaya devam edeceğinin altı çizildi.

Anahtar Kelimeler:
Kırımın Ilhakının 5.yıldönümü
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