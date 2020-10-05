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Kırgızistan’daki seçimlerde 4 parti barajı aştı

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, parlamentonun 120 yeni üyesini belirlemek üzere 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin ilk resmi sonucunu açıkladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 09:00
Kırgızistan’daki seçimlerde 4 parti barajı aştı
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Katılım oranının yüzde 55 civarında olduğu seçimin ilk sonuçlarına göre, 4 siyasi parti yüzde 7'lik barajı aşarak 120 sandalyeli meclise girmeye hak kazandı.

Gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekili seçim yarışına giren 16 siyasi partinden "Birimdik" (Birlik), "Mekenim Kırgızistan" (Vatanım Kırgızistan), "Kırgızistan" ve "Bütün Kırgızistan" meclise girmeyi başardı.

Böylece mevcut Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un aday gösterildiği Kırgızistan Partisi yerini korurken, diğer üç parti ilk kez parlamentoya girmiş oldu.

Fotoğraf: AA

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Yeni partiler

Kırgızistan'da 2010'da yaşanan halk devriminin ardından iktidara gelen Sosyal Demokrat Partisi, bu partinin kurucu lideri ve ülkeyi 2011-2017 yılları arasında yöneten Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in çeşitli suçlardan cezaevine konulması ile dağıldı.

Son 10 yılda iki kez gerçekleşen parlamento seçimlerinde milletvekili olan Sosyal Demokrat Partisi üyeleri, yine son bir yıl içinde kurulan Birimdik ve Mekenim Kırgızistan yanısıra diğer partilere geçti.

Seçim öncesinde kurulan ve iktidar yanlısı politikalarıyla dikkat çeken bu partilerden Birimdik'in başına Sosyal Demokrat Partisi eski üyesi Marat Amankulov, Mekenim Kırgızistan'ın liderliğine de mevcut Meclis Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov getirildi.

Bu arada, dağılan ve birkaç üyesi ile kalan Sosyal Demokrat Partinin başına geçen cezaevindeki Atambayev'in oğlu Seyit Atambayev, babasının partisini meclise taşımaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un kardeşi ve Sosyal Demokrat Partisi eski üyesi Asılbek Ceenbekov da Birimdik'in parti aday listesinde yerini aldı.

Meclise dördüncü parti olarak giren, yine Atambayev ve mevcut iktidar karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Bütün Kırgızistan Partisi lideri Adahan Madumarov, Kırgızistan'ı 2005-2010 yılları arasında ülkeyi yöneten devrik lideri Kurmanbek Bakiyev'in iktidarı döneminde meclis başkanlığı görevinde bulunmuştu. Madumarov, Atambayev'in iktidarı döneminde yapılan iki parlamento seçimlerinde iki kez kıl payı kaybetmişti.  

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Seçim
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