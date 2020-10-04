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Kırgızistan\'da Halk Kovid-19 Gölgesinde Oylarını Kullanıyor

Bişkek, 4 Ekim 20 (.): Kırgızistan\'da kayıtlı 3 milyon 523 bin 532 seçmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkı hijyen kuralları altında sandıkta oy veriyor.

04 Ekim 2020 Pazar 12:37
Kırgızistan\'da Halk Kovid-19 Gölgesinde Oylarını Kullanıyor
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Bişkek, 4 Ekim 20 (.): Kırgızistan'da kayıtlı 3 milyon 523 bin 532 seçmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkı hijyen kuralları altında sandıkta oy veriyor.

Ülke genelinde kurulan 2 bin 429 sandıkta oylarını kullanan seçmenlerden maske takmaları, 1 metre arayla sırada beklemeleri isteniyor, el dezenfektanı sıkılıyor ve ateşleri ölçülüyor.

Salgın döneminde milletvekili seçimlerine ciddi hazırlık yapan Merkez Seçim Komisyonu, sandıklarda güvenlik personeli, sandık kurulu çalışanların dışında bir sağlık görevlisi de bulunduruyor. 

Her yaştan seçmenin oy kullanmaya yoğun ilgi gösterdiği ve bazı sandıklarda da kalabalık oluştuğu gözleniyor. 

Seçimleri izleyen ulusal, bölgesel ve uluslararası gözlemci heyetleri yarın seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı bekleniyor. 

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16 siyasi partinin yarıştığı milletvekili seçimlerini yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu takip ediyor. 

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı ve Kırgızistan Partisi milletvekili adayı Dastanbek Cumabekov oylarını Bişkek'te kullandı.

Bişkek'te 1327 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ceenbekov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini ve milletvekili seçimlerinin adil ve şeffaf geçmesi için tüm çabayı sarf ettiklerini belirtti. 

Kovid-19 salgını göz önüne alınarak ülke genelinde kurulan 2 bin 429 seçim sandık kurulunda tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Başbakan Boronov da seçim teknolojileri sayesinde seçimlerin şeffaf geçtiğini aktardı.

Meclis Başkanı Cumabekov, vatandaşların virüsle mücadele ile ilgili uyarılara dikkat edeceğine ve seçimlerin adil geçeceğine işaret etti.

Oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erecek. İlk sonuçların 22.00'de açıklanması öngörülüyor.

(AA/FEZ)
 

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