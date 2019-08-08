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Kırgızistan\'da "atambayev Krizi"... Eski Cumhurbaşkanı 2. Operasyonda Gözaltına Alındı

 

Kırgızistan\'da "atambayev Krizi"... Eski Cumhurbaşkanı 2. Operasyonda Gözaltına Alındı

 

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:58
Kırgızistan\'da

 

Bişkek, 8 Ağustos 19 : Kırgızistan'da güvenlik güçleri ikinci operasyonları sonucu eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına aldı. Başkent Bişkek yakınlarındaki evi basılan Atambayev'in bilinmeyen bir yere götürüldüğü bildiriliyor.

Almazbek Atambayev'in destekçileri Bişkek'in merkezindeki bir mitingden döndükten sonra polis kordonunu aştıkları ancak müzakereler sonrası eski liderin evinin çevresinden ayrıldıkları belirtiliyor.

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle polis tarafından sorgulanmak istenen Atambayev teslim olmayı reddetmiş, destekçileri dünkü ilk operasyonda silaha sarılmışlardı.

Atambayev'in destekçilerinin yakaladığı 6 asker ise günün erken saatlerinde serbest bırakıldı.

Kısa süre sonra, Atambayev'in başkent Bişkek yakınlarındaki evinde silah sesleri ve ses bombaları duyulmuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Soronbay Cenbekov, Atambayev'in "yasaları açıkça çiğnediğini" ve polise karşı "ciddi bir silahlı direniş gösterdiğini" söyledi.

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Atambayev, 2011-2107 arasında ülkeyi yönetmişti.

OLAYLARIN GEÇMİŞİ NE?

Atambayev ve Cenbekov arasındaki ilişkiler, iktidar değişiminin ardından kötüleşmeye başlamıştı. Gözlemciler, Cenbekov'un selefine sadık isimleri geçen yıl yetkili makamlardan almaya başladığını söylüyor.

Parlamentoda, Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı alınmış ve bir Çeçen çete liderinin 2013'te yasadışı salıverilmesi vakasında tanık olarak dinlenmesi için mahkeme celpleri yollanmıştı.

Ancak Atambayev, İçişleri Bakanlığı'nın yolladığı üç celbe de yanıt vermedi. Atambayev, bazı diğer yolsuzluk vakalarıyla da suçlanıyor ancak eski Cumhurbaşkanı tüm suçlamaları reddediyor.

Atambayev, geçen ay destek bulmak için Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmek istemiş, ancak Putin Cenbekov'a destek verip, Kırgızistan'a "mevcut cumhurbaşkanının etrafında birleşme" çağrısı yapmıştı.

(BBC/FG)

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