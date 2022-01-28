Kırgızistan ile Tacikistan arasında gerilim

Açıklama, Kırgızistan makamları tarafından yapıldı. Tacikistan sınırındaki Tort Koço ve Çır Dobo yerleşim birimlerinde iki ülke askerleri arasında çatışmanın sürdüğü açıklandı.



Sınırda durumun gergin olduğu, Tacikistan'ın havan topu ve tanksavar kullandığı bilgisi verildi.

Sınır bölgesinde iki ülke vatandaşları arasında çıkan gerginliğin sınır muhafız askerleri arasında çatışmaya dönüştüğü ifade ediliyor.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde, geçen yıl nisan ayında iki ülke vatandaşları arasında başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

49 kişi ölmüş,260'tan fazla kişi de yaralanmıştı.



İki ülke arasında uzun yıllardır yaşanan arazi tartışmaları, sınır anlaşmazlığı ve su paylaşımındaki ihtilafa çözüm bulunamadı.



Bu nedenle iki taraf zaman zaman karşı karşıya geliyor.

