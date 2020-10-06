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Kırgızistan'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti

Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ve parlamentoyu işgal etti. Siyasi mahkumların kaldığı bir cezaevini de işgal eden protestocular, eski cumhurbaşkanı Atambayev'i buradan çıkardı.

06 Ekim 2020 Salı 09:46
Kırgızistan'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti
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Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

Merkez Seçim Komisyonu tarafından yüzde 7'lik seçim barajını aşmadığı bildirilen 12 parti taraftarı, seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

Polis, sayıları 5 binden fazla olduğu belirtilen göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı. Taş ve sopalarla, belediyeye ait itfaiye ve çöp kamyonunu polislerin üzerine süren göstericiler, polisin geri çekilmesini fırsat bilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

Olaylarda şimdiye kadar 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etmedi.

Ala-Too Meydanı'ndaki göstericiler hoparlörlerden "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldık" ve "Almazbek Atambayev ve Sadır Caparov serbest bırakılmalıdır" şeklinde anonslar ve kutlama yapıyor.

ESKİ CUMHURBAŞKANINI CEZAEVİNDEN ÇIKARDILAR

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Göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mesafede bulunan ve eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in kaldığı Milli Güvenlik Devlet Komitesi'ndeki cezaevine yöneldi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi önünde yaşanan arbedenin ve giriş kapıların kırılmasından sonra göstericiler binanın içerisine girdi. 

Daha sonra ilgililer, Atambayev'i çıkarak taraftarlarına teslim etti.

Bir kalabalığın arasında çıkarılıp arabaya bindirilen Atambayev'in Ala Too meydanında kendisini bekleyen binlerce taraftarına seslenmesi bekleniyor. 

Tüm bu olaylar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Protestolar
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