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Kiraladığı evin, zemininde bulduğu gizli kapağın altından çıkan şoke etti

Kiraladığı evin, zemininde bulduğu gizli kapağın altından çıkan şoke etti

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:10
Kiraladığı evin, zemininde bulduğu gizli kapağın altından çıkan şoke etti

İngiltere'de yeni bir daireye taşınan İrlandalı Daniel, banyonun girişindeki zeminde keşfettiği kapağın altından çıkan deponun, aslında bir zindan olduğunu fark edince evi tuttuğuna pişman oldu.

İrlandalı Daniel Carley, İngiltere'de yeni bir daireye taşındı ve bu evi tanıtmak amacıyla video kaydı yapmaya karar verdi.
Çok iyi bir daireye yerleştiğini düşünüyordu. Ufak ama kullanışlıydı. Mutfak ve oturma odası oldukça yüksek tavanlıydı.Ters dubleks şeklindeki evin üst katında sadece bir yatak ve tavana full döşenmiş ayna vardı. Bu İrlandalı genç için gayet uygundu.

Fonksiyonel bir duş kabini vardı. Tam o anda banyonun gişrişindeki zeminde bir kapak olduğunu keşfetti.Kira kontratında böyle bir detay yoktu.Açmaya karar verdi.


Karşısına bazı aletler ve eski boya tenekeleri için bir depo çıktığını düşündü. Fakat depoyu incelediğinde aşağı inen bir merdiven olduğunu keşfetti.


Karşısına bir zindan çıktı.

İlk başta şansına inanamayan genç, heyecanından deliye döndü.

Arkadaşıyla içeriye girdiğinde 19. yüzyıldan kalma bir koridor ve kapak düzeneği buldu. Yukarı baktıklarında çökmekte olan bir tavan veya yeni bir gizli yer gördüler.
Bodrum alanı epey genişti. Biraz nemli olsa da sağlam bir zemindeydi. Köşede yatak ya da koltuk olabilecek taştan bir blok vardı.


Odanın ortasında yumuşak toprağın olduğu bir delik buldular. Muhtemelen daha önce burada bulunanların iziydi.
Odasına geri dönerken merdivenlerin tadilattan geçtiğini fark etti. Fakat burası kira kontratında yazmıyordu. Tek başına yaşamak Daniel'e ürküntü verecekti.

Anahtar Kelimeler:
Kiraladığı Evin Gizli Bölmesi Zindan çıktı
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