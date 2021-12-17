Kimyasal hava kirliliği daha zehirli hale geliyor

Kanadalı bilim insanları öncülüğünde yapılan çalışmada, kimyasalların havayla etkileşime girmesi sonucu hangi yeni kimyasalların ortaya çıkacağını ve bunların ne kadar zehirli olacağını bulmak için laboratuvar testlerini ve bilgisayar simülasyonunu kullanıldı.

Laboratuvarda, bu kimyasalların, havadaki oksidanlarla temas ettiğinde zamanla nasıl değiştiği gözlemlendi ve 186 farklı maddeye dönüştükleri bulundu.

Çok daha zehirli kimyasalların Lagos, New York, Tokyo ve Varşova şehirlerinin de aralarında bulunduğu 18 büyük şehrin atmosferinde bulunduğu tespit edildi.

Yeni kimyasalların çevre üzerinde daha uzun süreli etkileri olabileceği ve ana kimyasallardan daha toksik olabileceği ortaya çıktı.

Bu sonuçların "buzdağının görünen kısmı" olabileceği belirtiliyor.