Kim'in benzeri Avustralyalı komedyen sınır dışı edildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u taklit eden ve kendisine benzerliğiyle ün salan Avustralyalı komedyen Howard X Vietnam'dan sınır dışı edildi.

Kuzey Kore liderinin Vietnam'a gelmesine 24 saat kala, kaldığı otelden görevliler eşliğinde başkent Hanoi Havaalanı'na giden oyuncu "Hiciv diktatörlüğün önünde büyük bir güçtür. Kuzey Korelilerin mizah anlayışı yok." diye konuştu.

Howard X ayrıca Vietnamlı 15 yetkili tarafından sorguya çekildiğini ve rahatsızlık çıkarmaması için uyarıldığını aktardı. Donald Trump'ın benzeri Russell White ile birlikte cuma günü Hanoi şehir merkezinde bir araya gelen Avustralyalı komedyen, halkın ve basının yoğun ilgisini çekmişti.

Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Singapur'da bir araya geldiği zirvede bu ülkeye giden komedyen, yaptığı gösteri sebebiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Güney Kore'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda da boy gösteren Howard X sahne adlı oyuncu, Kuzey Kore moral ekibi önünde dans edince güvenlik ekipleri tarafından uzaklaştırılmıştı.

Donald Trump ve Kim Jong Un, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ikinci nükleer zirvelerini gerçekleştirmek üzere 27-28 Şubat tarihlerinde bir araya gelecek. Kuzey Kore lideri Çin üzerinden yaklaşık 60 saatlik tren yolculuğunun ardından pazartesi günü Vietnam'a giriş yapması bekleniyor.