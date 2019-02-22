Kilisede çocuk istismarını protesto için rahip heykeli söktüler

Polonya'nın Gdansk kentinde 'kilisede çocuk istismarını' protesto eden bir grup eylemci şehir meydanındaki bir rahip heykelini söktü.

Polonya Katolik Kilisesi'nin çocuk tacizi skandalıyla ilgili sorunları çözmede başarısız olduğunu iddia eden üç kişilik grup üyeleri akşam saatlerinde yaptıkları eylemi videoya çekti.

Aktivistler daha sonra yere yıktıkları heykelin üzerine çocuk iç çamaşırı ve kilise kıyafeti koydu..Nüfusunun yüzde 90'ının kendisini Katolik olarak tanımladığı ülkede kilise üyelerinin muhafazakar iktidar partisiyle yakın ilişkileri olduğu eleştirileri yapılıyor.

Polis, üç eylemcinin yakalandığını ve haklarında soruşturma açıldığını duyurdu.Bu arada Papa Francis 'çocuk istismarı' skandalına somut çözümler getirmek için Vatikan'da dört günlük zirve organize ediyor.