KİK'den Süleymani'nin öldürülmesinin ardından taraflara sükunet çağrısı

KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani yaptığı yazılı açıklamada, "KİK ülkeleri Irak'ta yaşanan son olay ve gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyor ve tarafları sükunete davet ediyor." ifadesini kullandı.

Zeyyani, bölge halkının güvenliği ve istikrarı üzerinde olumsuz yansımaları olacak krizlerden kaçınılması ve bunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 3 Ocak'ta, Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.