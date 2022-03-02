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Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü.

02 Mart 2022 Çarşamba 09:30
Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu

Rusya Savunma Bakanlığının Kiev'de Ukrayna istihbaratına, merkezleri vuracağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde kentte büyük patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, nerelerin hedef alındığını açıklamadı.
Bu arada şehir merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'na kumlar dökülürken metal, ahşap ve eski otomobil lastiklerinden barikatlar oluşturulmaya başlandı.
Sokağa çıkma saatleri dışında da sessiz olan başkentte dışarıda ağırlıklı olarak alışverişe çıkanlar görülüyor. Sivillerden oluşan Bölgesel Savunma Güçleri üyeleri de kontrol noktalarında nöbet tutuyor.
HARKİV'DE TANK OKULU VURULDU
Öte yandan Rusya'nın, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv'e yönelik saldırıları da sürüyor. Rus güçlerinin dün şehre düzenlediği roket saldırılarında en az 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

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Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko, akşam saatlerinde kentteki tank okulunun vurulduğunu bildirdi. Geraşenko'nun Telegram uygulamasında paylaştığı görüntüde, gökyüzüne alevlerin yükseldiği görüldü.
Slovenya'nın Harkiv'deki konsolosluğunun Rusya'nın saldırısında yıkıldığı belirtildi. Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada saldırı kınanırken olayda hiçbir çalışanın yaralanmadığı bildirildi.
JİTOMİR'DEKİ SALDIRIDA 1'İ ÇOCUK, 4 KİŞİ ÖLDÜ
Kiev'e 140 kilometre uzaklıktaki Jitomir'de ise 95. Tugay Üssü, bir 'Kalibre' seyir füzesi tarafından vuruldu. Geraşenko, saldırı sonrası çevredeki konutlarda yangın çıktığını belirterek "Saldırı, faşist Belarus topraklarından yapıldı." dedi.
Şehir hastanesinin camlarının kırıldığını kaydeden Geraşenko, saldırıda 1'i çocuk en az 4 kişinin öldüğünü ancak enkaz altında başka kişiler de olabileceğini belirtti

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Son Güncelleme: 02.03.2022 10:09
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