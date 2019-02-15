Keşmir'de paramiliter konvoya intihar saldırısı: En az 44 ölü

Hindistan ve Pakistan arasında sınır ihtilafının bulunduğu Keşmir bölgesinde paramiliter kuvvetleri taşıyan bir konvoyu hedef alan bir intihar saldırısında en az 44 güvenlik görevlisi öldü.

Bölgede güvenlik görevlilerine yönelik son yıllarda düzenlenen en kanlı saldırıyı Pakistan kökenli radikal İslamcı Ceyş-i Muhammed Örgütü üstlendi.

Saldırı sonrası açıklama yapan Hindistan hükümeti, Pakistan'ı toprakları üzerindeki militan örgütlere müdahale etmemekle suçladı. İslamabad yönetimi ise kendileri ile saldırı arasında bağ oluşturulmasına karşı çıktı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, "Pakistan'ın kendi topraklarındaki teröristleri ve terör örgütleri desteklemeyi bırakıp, başka ülkelerde saldırı düzenleyen teröristlerin altyapılarını bozmasını talep ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınarken, kendileri ile saldırı arasında herhangi bir bağın bulunmadığını duyurdu.

1947'den bu yana tartışmalı bölge olan Cammu Keşmir bölgesi, Hindistan, Pakistan ve Çin'in kısmi hakimiyetleri altında.