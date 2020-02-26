banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115014
ALTIN
323.402
DOLAR
6.1555
STERLİN
7.9613
EURO
6.6839
Erhan Arıklı
Erhan Arıklı
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
“Defalarca dayak yedim ama...”
“Defalarca dayak yedim ama...”
Flaş Haber
9 ay hapse mahkûm edildi
Kapat

Kerkük\'te Koronavirüs Tespit Edilen Semt, Karantinaya Alındı

Kerkük, 26 Şubat 20 : Irak\'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen semt, karantina altına alındı.

Kerkük\'te Koronavirüs Tespit Edilen Semt, Karantinaya Alındı

Kerkük, 26 Şubat 20 : Irak\'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen semt, karantina altına alındı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 13:38
Kerkük\'te Koronavirüs Tespit Edilen Semt, Karantinaya Alındı
banner337

Kerkük, 26 Şubat 20 : Irak'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen semt, karantina altına alındı.

Kerkük Valisi Rakan Said, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un görüldüğü Vihda semtinin karantina altına alındığını söyledi.

Said, Kerkük Sağlık ve Sivil Savunma müdürlükleri tarafından oluşturulan ekiplerin Vihda semtindeki ev, sokak ve caddelerde titiz bir tıbbi temizlik çalışması başlattığını aktardı.

banner317
Sağlık ekiplerinin kesintisiz şekilde semt sakinlerini sağlık kontrolü ve muayeneden geçirdiğine dikkati çeken Said, hastalık belirtileri görülen vatandaşların acilen en yakın sağlık ocağına kaldırılacağını ifade etti.

Irak'ta 24 Şubat'ta ilk kez Necef kentinde İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı dün de Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurmuştu.

(AA/AK/ŞEB)

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır'ın Eski Cumhurbaşkanı Mübarek İçin Askeri Cenaze Töreni Düzenlendi
Mısır'ın Eski Cumhurbaşkanı Mübarek İçin Askeri Cenaze Töreni Düzenlendi
Kabil'de Bombalı Saldırı: 9 Yaralı
Kabil'de Bombalı Saldırı: 9 Yaralı
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 25'e yükseldi
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 25'e yükseldi
Çin, milyarder sayısında ABD'yi üçe katladı
Çin, milyarder sayısında ABD'yi üçe katladı
İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 12'ye Çıktı
İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 12'ye Çıktı
Yunanistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Yunanistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre'de Başladı
Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre'de Başladı
Çin'de Kovid-19 salgınında iyileşenlerin bir kısmı tekrar hastalığa yakalandı
Çin'de Kovid-19 salgınında iyileşenlerin bir kısmı tekrar hastalığa yakalandı
Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 2'ye Çıktı
Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 2'ye Çıktı
Hindistan'da Düğünden Dönen Otobüs Nehre Düştü: 25 Ölü
Hindistan'da Düğünden Dönen Otobüs Nehre Düştü: 25 Ölü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim