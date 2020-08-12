Kenya\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 27 Bini Aştı

Abuja, 12 Ağustos 20 : Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 27 bin 425'e yükseldi.

Kenya Sağlık Bakanı Mercy Mwangangi, yaptığı açıklamada, ülkede genelinde son 24 saatte 4 bin 171 Kovid-19 testinin yapıldığını bildirdi.

Mwangangi, ülkede vaka sayısının 497 artarak 27 bin 425'e ulaştığını kaydetti.

Can kaybının, 15 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 438'e yükseldiğini aktaran Mwangangi, iyileşenlerin sayısının da 13 bin 867 olduğunu ifade etti.

Mwangangi, ülkede tespit edilen vakalardan 30'unun yabancı uyruklu olduğu bilgisini paylaştı.

Kenya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen 1 Ağustos'ta uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.

(AA/HUR/ŞEB)