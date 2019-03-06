Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103583
ALTIN
224.457
DOLAR
5.4204
STERLİN
7.1276
EURO
6.1282
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
İçki hırsızları yakalandı
İÇKİ HIRSIZLARI YAKALANDI
Taşkıran'ın icraatları ortaya çıkıyor
TAŞKIRAN'IN İCRAATLARI ORTAYA ÇIKIYOR
Mağusa’da bu da oldu! Karısıyla sevişme sahnelerini kayda aldı
MAĞUSA’DA BU DA OLDU!
banner282

Kenya\'da Havalimanı Çalışanlarından Grev

YER HİZMETLERİ PERSONELİNİN GREVİNDEN DOLAYI JOMO KENYATTA ULUSLARARASI HAVALİMANI\'NDA 60 SEFER İPTAL EDİLDİAbuja, 6 Mart 19 : Kenya\'nın JomoKenyatta Uluslararası Havalimanı\'nda yer hizmetleri personelinin havaalanı yönetimindeki değişikliğe tepki olarak düzenledikleri grev nedeniyle 60 uçuşun iptal edildiği bildirildi.JomoKenyatta Uluslararası Havalimanı\'ndan yapılan açıklamada, Kenya Havacılık İşçileri Sendikasının (KAWU) çağrısı üzerine yer hizmetleri personelinin grev yaptığı...

Kenya\'da Havalimanı Çalışanlarından Grev

YER HİZMETLERİ PERSONELİNİN GREVİNDEN DOLAYI JOMO KENYATTA ULUSLARARASI HAVALİMANI\'NDA 60 SEFER İPTAL EDİLDİAbuja, 6 Mart 19 : Kenya\'nın JomoKenyatta Uluslararası Havalimanı\'nda yer hizmetleri personelinin havaalanı yönetimindeki değişikliğe tepki olarak düzenledikleri grev nedeniyle 60 uçuşun iptal edildiği bildirildi.JomoKenyatta Uluslararası Havalimanı\'ndan yapılan açıklamada, Kenya Havacılık İşçileri Sendikasının (KAWU) çağrısı üzerine yer hizmetleri personelinin grev yaptığı...

06 Mart 2019 Çarşamba 15:01
Kenya\'da Havalimanı Çalışanlarından Grev
YER HİZMETLERİ PERSONELİNİN GREVİNDEN DOLAYI JOMO KENYATTA ULUSLARARASI HAVALİMANI\'NDA 60 SEFER İPTAL EDİLDİ

Abuja, 6 Mart 19 : Kenya\'nın JomoKenyatta Uluslararası Havalimanı\'nda yer hizmetleri personelinin havaalanı yönetimindeki değişikliğe tepki olarak düzenledikleri grev nedeniyle 60 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

JomoKenyatta Uluslararası Havalimanı\'ndan yapılan açıklamada, Kenya Havacılık İşçileri Sendikasının (KAWU) çağrısı üzerine yer hizmetleri personelinin grev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, grev dolayısıyla 60 uçuşun iptal edildiği, bu nedenle binlerce yolcunun mağduriyet yaşadığı ifade edildi.

Öte yandan Kenya Ulaştırma Bakanı James Macharia, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, grevin iyi niyet taşımadığını ve yasa dışı olduğunu kaydetti.

Macharia, grev esnasında polis ile işçiler arasında çıkan şiddet olaylarında çok sayıda kişinin yaralandığını, 5 KAWU yetkilisinin de gözaltına alındığını söyledi.

Havalimanı yönetimindeki değişikliğe tepki olarak greve giden işçiler, hükümetin havalimanı yönetimi ile ulusal havayolu arasında birleşme kararından memnun değil.

(AA/RU/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Einstein'ın Kaleme Aldığı 110 Belge İlk Kez Sergilendi
Einstein'ın Kaleme Aldığı 110 Belge İlk Kez Sergilendi
Nijerya'daki Şiddet Olayları
Nijerya'daki Şiddet Olayları
Doğu Avrupa'da Kadınların Yüzde 70'i Şiddet Ve Tacize Maruz Kalıyor
Doğu Avrupa'da Kadınların Yüzde 70'i Şiddet Ve Tacize Maruz Kalıyor
Avusturya Deaş'a Katılan Vatandaşlarını Geri Almayacak
Avusturya Deaş'a Katılan Vatandaşlarını Geri Almayacak
Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkede?
Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkede?
Uluslararası Af Örgütü: Danimarka'daki kadın-erkek eşitliği yaşanan tecavüzleri maskeliyor
Uluslararası Af Örgütü: Danimarka'daki kadın-erkek eşitliği yaşanan tecavüzleri maskeliyor
Afrika güzeli Reis ile bir günlük Luanda turu
Afrika güzeli Reis ile bir günlük Luanda turu
Weber: Açık konuşalım, Türkiye AB üyesi olamaz
Weber: Açık konuşalım, Türkiye AB üyesi olamaz
Dünya'nın hava kalitesi karnesi: Her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor
Dünya'nın hava kalitesi karnesi: Her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor
İngiltere’de binlerce Türk girişimcinin gözü kalıcı oturum davasında
İngiltere’de binlerce Türk girişimcinin gözü kalıcı oturum davasında

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim