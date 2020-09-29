Kenya'da Kovid-19 Nedeniyle Uygulanan Sokağa Çıkma Yasağı 2 Ay Uzatıldı

Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı 2 ay uzatıldı.
Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının 60 gün daha uzatıldığını duyurdu.
Ülke genelinde yarından itibaren 21.00 ile 04.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağının başlayacağını kaydeden Kenyatta, Kovid-19 nedeniyle alkol satışına konulan yasağın kaldırılacağını ve restoranların en geç 22.00'de kapanacağını söyledi.
Ülkede şimdiye kadar 38 bin 168 Kovid-19 vakası görüldü, 700 kişi hayatını kaybetti ve 24 bin 681 kişi iyileşti.