"Kelebek bulutunun içindeki goril” birinciliği aldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir gorili kelebekler içinde fotoğraflayan Anup Shah birincilik ödülünü aldı.

Anup Shah'a ait Malui isimli fotoğraf, 158 ülkeden 100 bin aday arasında birinci seçildi.

İngiltere'de yaşayan Anup, 4 bin dolar değerinde bir kamera setiyle ödüllendirildi.

Jüri üyelerinden ABD'li fotoğrafçı ve şarkıcı-söz yazarı Ben Folds, "Sizi fotoğrafın içine sürükleyen imajları seviyorum. Gorilin yüzündeki ifade, hoşgörü mü, yoksa neşe mi? Karar vermek gerçekten zor" dedi.



Yarışmayı düzenleyen The Nature Consenvancy, canlı yaşamının bağlı olduğu su ve karasal alanları korumak için 72 ülkede hizmet veren küresel bir yardım kuruluşu.Kuruluş, bilimin yönlendirmesiyle, iklim değişikliği dahil dünyanın karşı karşıya olduğu önemli sorunlara çözümler yaratma hedefiyle çalıştığını belirtiyor.