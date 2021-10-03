banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ülkeye girişte yeni kural!
Ülkeye girişte yeni kural!
Gündem seçim tasarısı!
Gündem seçim tasarısı!
Koronavirüse bir can daha!
COVID-19 can aldı
Anastasiadis'ten mesaj
Anastasiadis'ten mesaj
banner376

"Kelebek bulutunun içindeki goril” birinciliği aldı

ABD merkezli bir yardım kuruluşu olan Doğa Koruma Vakfı (Nature Conservancy) fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

03 Ekim 2021 Pazar 11:45
"Kelebek bulutunun içindeki goril” birinciliği aldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir gorili kelebekler içinde fotoğraflayan Anup Shah birincilik ödülünü aldı.
Anup Shah'a ait Malui isimli fotoğraf, 158 ülkeden 100 bin aday arasında birinci seçildi.
İngiltere'de yaşayan Anup, 4 bin dolar değerinde bir kamera setiyle ödüllendirildi.
Jüri üyelerinden ABD'li fotoğrafçı ve şarkıcı-söz yazarı Ben Folds, "Sizi fotoğrafın içine sürükleyen imajları seviyorum. Gorilin yüzündeki ifade, hoşgörü mü, yoksa neşe mi? Karar vermek gerçekten zor" dedi.

banner341
Yarışmayı düzenleyen The Nature Consenvancy, canlı yaşamının bağlı olduğu su ve karasal alanları korumak için 72 ülkede hizmet veren küresel bir yardım kuruluşu.
Kuruluş, bilimin yönlendirmesiyle, iklim değişikliği dahil dünyanın karşı karşıya olduğu önemli sorunlara çözümler yaratma hedefiyle çalıştığını belirtiyor.

 

banner360
Son Güncelleme: 03.10.2021 12:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 400 milyon dolarlık kredi
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 400 milyon dolarlık kredi
Japonya olağan genel seçime gidiyor
Japonya olağan genel seçime gidiyor
İtalya'da kısmi yerel seçime doğru
İtalya'da kısmi yerel seçime doğru
Cumbre Vieja yanardağında patlamalar artıyor
Cumbre Vieja yanardağında patlamalar artıyor
Yemenli çocuklara hayat çok acımasız
Yemenli çocuklara hayat çok acımasız
Yeni COVID-19 ilacının fiyatı belli oldu
Yeni COVID-19 ilacının fiyatı belli oldu
Yemenli kadınlardan protesto
Yemenli kadınlardan protesto
Avrupalılar kahveye servet harcadı
Avrupalılar kahveye servet harcadı
AB-Avustralya Ticaret Anlaşması müzakereleri ertelendi
AB-Avustralya Ticaret Anlaşması müzakereleri ertelendi
İngiltere'de 3 enerji şirketi daha iflas etti
İngiltere'de 3 enerji şirketi daha iflas etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim