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Kedileri aç bırakıp işkence eden kadın hapis cezasına çarptırıldı

ABD Güney Florida'da kedileri toplayıp bir daireye kapattı, aylarca aç bıraktığı hayvanların işkence çekmesine neden oldu. 56 yaşındaki Cheryn Smilen suçunu kabul etti, 364 gün hapse mahkum edildi.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 08:20
Kedileri aç bırakıp işkence eden kadın hapis cezasına çarptırıldı

ABD’nin Güney Florida eyaletinden Cheryn Smilen sözde sokakta bulduğu kedileri kurtarıyorum diye onları bir daireye kapattı.

Eve neredeyse hiç uğramadı.

Acı içindeki  hayvanlar açlıktan birbirlerini yerken aylarca kendi pislikleri içinde yaşamak zorunda kaldı.

Apartmandaki komşular kedilerin iniltisine ve kokuya dayanamayıp polise haber verdi.

Polisler eve girince şok yaşadı

Eve giren ekipler kedi iskeletleri ve pislikleri ile karşılaştılar.

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Bazı kedilerin zayıflamış ve yetersiz beslenmiş olduğu görüldü.

Müfettişler ayrıca evin içinde ve dışında stoklanmış çok sayıda çanta ve kedi maması buldular, ancak Smilen hayvanlara yiyecekleri vermemişti.

Smilen 1 yıla yakın hapis yatacak

Cheryn Smilen evinde açlıktan öldürdüğü kediler nedeniyle hayvanlara eziyet etmekten 364 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Smilen artık hayvanlara sahip olmaktan veya onları kurtarmaya çalışmaktan men edilecek.

Yargıç, "İnsanların nasıl bu kadar acımasız olabildiğine inanmak benim için zor" dedi ve kedilerin acı çekmediğine inanmak için hiçbir neden bulamadığını sözlerine ekledi.

Smilen ise mahkemede "Acı çektiklerini biliyorum"diyerek ağladı.

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Anahtar Kelimeler:
KEDİLERE İŞKENCE
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