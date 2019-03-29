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KDC'de maden ocağında göçük: 14 ölü

KDC'de maden ocağında göçük: 14 ölü

29 Mart 2019 Cuma 07:47
KDC'de maden ocağında göçük: 14 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneyinde bir koltan madeninde meydana gelen göçükte 14 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Niyabibwe bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle koltan madeninde göçük yaşandı.
Bölge yetkililerden Muhima Kateete, yaptığı açıklamada, enkazdan 14 kişinin cesedine ulaşıldığını, 9 madencinin de yaralı kurtarıldığını belirtti.
Kateete, yaralıların bölgedeki hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.
KDC'deki maden bölgelerinde güvenliğin düşük seviyede olması nedeniyle sık sık ölümcül kazalar meydana geliyor.
 

Son Güncelleme: 29.03.2019 10:57
Anahtar Kelimeler:
Kdc Maden Ocağı Göçük
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