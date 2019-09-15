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Kâbus görürken yaptığı şey başına büyük iş açtı

ABD'nin California eyaletinde bir kadın, kâbus görürken nişan yüzüğünü yuttu. 29 yaşındaki Jenna Evans, başından geçenleri Facebook hesabından paylaşınca dikkat çeken hikâyesi dünya medyasına viral oldu.

Kâbus görürken yaptığı şey başına büyük iş açtı

ABD'nin California eyaletinde bir kadın, kâbus görürken nişan yüzüğünü yuttu. 29 yaşındaki Jenna Evans, başından geçenleri Facebook hesabından paylaşınca dikkat çeken hikâyesi dünya medyasına viral oldu.

15 Eylül 2019 Pazar 14:19
Kâbus görürken yaptığı şey başına büyük iş açtı

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; rüyasında nişanlısı Bob ile birlikte yüksek hızlı trende seyahat ediyordu ve trende serseriler vardı. Nişanlısının yönlendirmesiyle Evans, parmağındaki yüzüğü ağzına atıp bir bardak su içerek yutkundan sonra tekrar uykuya daldı.

Sabah uyandığında ise sipariş üzerine yapılan tasarım yüzünün gerçekten kaybolduğunu fark etti. Hemen olayı nişanlısı Bob’a anlattı. Çift yaklaşık bir buçuk saat güldü. Evans daha sonra ağlamaya başladı ve annesine haber verdi, bu sırada da yüzük yutan diğer yetişkinlerin ne yaptığını öğrenmek için Google’a baktı.

Genç çift bu sürecin sonunda doktora gitti. Doktorun kendisine başta inanmadığını yazan Evans, sonrasında röntgen çektirdiğini ve yüzüğün midede olduğunun göründüğünü aktardı.

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Jenna Evans, akabinde bir gastroenteroloğun çağrıldığını ve yüzüğün doğal yollarla çıkmasının beklenmemesine, “üst gastrointestinal endoskopi” yapılmasına karar verildiğini ve bu sırada ölürse diye kendisine bir belge imzalatıldığını anlattı.

Ölmekten korktuğunu ve çok ağladığını belirten Evans, yüzüğün midesinin ötesinde, bağırsaklarından çıkarıldığını ve kendisine değil, nişanlısı Bob’a verildiğini yazdı.

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