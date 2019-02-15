Kazaya koşan ekip kazadan kıl payı kurtuldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kaza yerine müdahale etmek için olay yerine gönderilen polis ekibi ölümden döndü.

Iowa'da karla kaplı bir alanda meydana gelen trafik kazasına koşan polis memurları az kalsın başka bir kazanın kurbanı oluyordu. Polis memurlarının tam araçtan çıktığı sırada yanlarından aşırı hızla geçen bir araç bir kişiyi hafif yaraladı.

Olay anının görüntüleri, trafik kazası geçirenlerin yardımına koşan ekipler için diğer sürücülerin dikkatli olmalarını hatırlatma amacıyla kamuoyuyla paylaşıldı.