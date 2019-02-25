Kazakistan’da Yeni Hükümet Kuruldu

Astana, 25 Şubat 19 : Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, kabine üyelerini atama kararnamelerini imzalamasıyla yeni hükümet kuruldu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 53 yaşındaki AskarMamin'i başbakan olarak atamasının ardından Kazakistan Meclisi'nin ilgili komiteleri tarafından adaylıkları onaylanan kişilerin bakanlıklara atanmasına ilişkin kararnameleri imzaladı.

Kararnameler cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlandı.

Maliye Bakanı Alihan Smayilov aynı zamanda Başbakan Birinci Yardımcısı olurken, eski Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı JenisKasımbek Başbakan Yardımcılığına getirildi.

Dışişleri Bakanı BeybutAtamkulov, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, Sağlık Bakanı YeljanBirtanov, Kültür ve Spor Bakanı ArıstanbekMuhamediulı, Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Adalet Bakanı MaratBeketayev ve İçişleri Bakanı YerlanTurgumbayev görevlerine yeniden atandı.

Yeniden düzenlenen Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığına DaurenAbayev, Dijital Kalkınma, Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığına AskarJumagaliyev getirildi.

Devlet Sekreteri GülşaraAbdıkalikova Başbakan Yardımcısı olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Berdibek Saparbayev oldu.

SaparhanOmarov Tarım Bakanlığına atanırken, Eğitim Bakanlığına KulyaşŞamşidinova getirildi.

Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığına Roman Sklyar, Ulusal Ekonomi Bakanlığına RuslanDalenov atandı, Milli Bankanın başına YerbolatDosayev geçti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ekonomide hedeflenen olumlu gelişmelerin sağlanamadığı gerekçesiyle geçen hafta hükümetin istifasını istemesinin ardından, BakıtcanSagintayev'in başkanlığındaki hükümet istifa etmiş, geçici başbakanlık görevine Mamin getirilmişti.

(AA/AK/FEZ)