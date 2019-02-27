Kazakistan\'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü



Astana, 27 Şubat 19 : Kazakistan'ın Taraz kentinde bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Cambıl eyaletine bağlı Taraz kentinde çok katlı bir binada patlama meydana geldiği belirtildi.

Enkaz altından çıkarılan sekiz kişiden ikisinin yaşamını yitirdiği, yaralıların durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in talimatıyla olayla ilgili hükümet komisyonu oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Başbakan Yardımcısı Jenis Kasımbek'in başkanlığındaki komisyon üyelerinin olay yerine hareket ettiği bildirildi.

Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, patlamanın, doğal gaz donanımının dikkatsiz kullanımından kaynaklandığı belirtildi.

Bu arada, patlamanın meydana geldiği apartman sakinlerinin bir okul binasına yerleştirilerek yemek ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.

(AA/AK/ÖK)