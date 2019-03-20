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Kazakistan'ın yeni lideri Tokayev'in ilk planı: Başkentin adı Nursultan olsun

Kazakistan'ın yeni lideri Tokayev'in ilk planı: Başkentin adı Nursultan olsun

20 Mart 2019 Çarşamba 09:37
Kazakistan'ın yeni lideri Tokayev'in ilk planı: Başkentin adı Nursultan olsun

Kazakistan'da 28 yıl cumhurbaşkanlığı görevinin ardından istifa eden Nursultan Nazarbayev'in yerine Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev geçti.

Yemin ederek cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Tokayev, anayasaya göre Nisan 2020 yılına kadar bu görevi sürdürecek.Nazarbayev'in politikalarını devam ettireceğini söyleyen Tokayev, önemli politik konularda onun görüşlerine bağlı kalacağını kaydetti.

Tokayev ayrıca ülkenin başkenti Astana'nın adının Nursultan olarak değiştirilmesini önerdi.Moskova'da eğitim alan, Rusça, İngilizce ve Çince konuşan 65 yaşındaki eski başbakanın gelecek seçimlerde yarışıp yarışmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

İstifa eden Nazarbayev, Tokayev için "Kazakistan'a liderlik etmesinde güvenilebilecek bir insan' demişti.78 yaşındaki Nazarbayev Güvenlik Konseyi Başkanı olarak kalacak ve Nurlu Vatan Partisi'nin liderliğini sürdürecek.

Nazarbayev, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991'de bağımsızlığını ilan eden Orta Asya ülkesinde 28 yıl aralıksız cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirdi.
Petrol fiyatlarının 2014'te düşmesinin ardından ekonomik sıkıntıların yaşandığı bilinen ülkede Nazarbayev iki hafta önce hükümeti görevden almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Tokayev Nursultan
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