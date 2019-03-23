Kazakistan'ın başkentinin adı Nursultan oldu

Kazakistan'ın başkenti Astana'nın adı, geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklayan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'e ithafen, resmen Nursultan olarak değiştirildi.

Söz konusu isim değişikliği önerisi, geçici Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından teklif edilmişti.Önceki gün Kazakistan Parlamentosu'nun üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclisin ortak oturumunda, başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onaylanmıştı.

Son 60 yılda 5'inci isim

Almatı'nın ardından başkent olarak değiştirilen ve kış aylarında eksi 40, yazın ise artık 40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklığıyla bilinen Astana'nın adı, son 60 yılda 4'üncü kez değiştirildi.

Yaklaşık bir milyon nüfusa sahip kente daha önce Akmolinsk, Tselinograd ve Akmola isimleri verildi. SSCB'nin dağılmasından itibaren ülkeyi yönetmeye başlayan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından 1997 yılında başkent yapılmasının ardından adı Astana (başkent) olarak anıldı.

Bu arada son isim değişikliğine Kazak muhalif siyasilerin yanı sıra kent sakinlerinin büyük bir kısmı karşı çıkıyor.

Eski çelik işçisi ve Komünist Parti üyesi 78 yaşındaki Nazarbayev, Sovyetler Birliği dağılmadan önce Kazakistan'da güvenlik konseyi başkanlığı ve o dönem iktidardaki Nur Otan Partisi liderliğini üstlenmişti.

Halen sürgünde bulunan muhalif siyasetçi Muhtar Ablyazov ise Nazarbayev'in, kızını iktidara getirmek için 'sözde demokratik geçiş' iddiasıyla görevi bırakmakla suçlayarak aslında bir hanedanlık kurmak istediğini öne sürdü.