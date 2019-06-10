banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94103
ALTIN
247.457
DOLAR
5.7751
STERLİN
7.3489
EURO
6.5341
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kız öğrenciler aşılanıyor
KIZ ÖĞRENCİLER AŞILANIYOR
banner306
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

Kazakistan'daki Cumhurbaşkanlığı erken seçimleri

Kazakistan'daki Cumhurbaşkanlığı erken seçimleri

10 Haziran 2019 Pazartesi 07:17
Kazakistan'daki Cumhurbaşkanlığı erken seçimleri

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimi sandık sonuç anketlerine göre, mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yüzde 70,13 oy alarak seçimi kazandı. 

"Toplumsal Fikir" Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Majitova, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde 325 seçim merkezinde 13 bin 200 seçmen arasında sonuçlara ilişkin anket yaptıklarını belirterek, buna göre Nur Otan Partisi adayı Kasım Cömert Tokayev'in yüzde 70,13 oy aldığını bildirdi.

Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov'un yüzde 3,86, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva'nın yüzde 5,82 oy aldığını ifade eden Majitova, seçmenin "Millet Kaderi" adayı Amirjan Kosanov'a yüzde 15,39, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov'a ise yüzde 3,3 oy verdiğini aktardı.

banner317
Majitova, ayrıca Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov'un yüzde 1,41 ve "Büyük Bozkır Kartalları" (Ulı Dala Kırandarı) Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel'in ise yüzde 0,86 oy aldığını söyledi.

19 SEÇİM KANUNU İHLALİ 

Başsavcı Yardımcısı Bulat Dembayev, seçim sürecinin sakin bir ortamda geçtiğini ancak Nur Sultan, Almatı kentlerinin yanı sıra 5 ilde daha yasa dışı kampanya, seçmene birden fazla oy pusulası verilmesi, seçim sandığına 2-3 pusula birden atılması ve bir kişinin iki kere oy kullanması gibi 19 seçim kanunu ihlalinin tespit edildiğini bildirdi.

Söz konusu ihlallerle ilgili 18 idari davanın açıldığını vurgulayan Dembayev, tüm delillerin mahkemeye gönderildiğini, yasaları ihlal eden seçim komisyonu üyelerinin bu görevlerinden uzaklaştırıldığını ifade etti.


 

Son Güncelleme: 10.06.2019 14:27
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyayı ayağa kaldıran davada sıcak gelişme
Dünyayı ayağa kaldıran davada sıcak gelişme
Dört yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti
Dört yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti
Çernobil felaketinin olduğu bölgede doğan tek çocuğun son hali şaşkına çeviriyor
Çernobil felaketinin olduğu bölgede doğan tek çocuğun son hali şaşkına çeviriyor
Pasifik Okyanusu Üzerinde Düşen F-35 Savaş Uçağı
Pasifik Okyanusu Üzerinde Düşen F-35 Savaş Uçağı
Mali'de bir köye saldırı: 95 ölü
Mali'de bir köye saldırı: 95 ölü
Etiyopya'da çöp depolama alanında heyelan
Etiyopya'da çöp depolama alanında heyelan
Yunanistan Türk diplomatların araçlarının kundaklanmasını kınadı
Yunanistan Türk diplomatların araçlarının kundaklanmasını kınadı
Kazakistan'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Tokayev
Kazakistan'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Tokayev
Çin'de kömür madeninde göçük: 9 ölü, 10 yaralı
Çin'de kömür madeninde göçük: 9 ölü, 10 yaralı
Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim