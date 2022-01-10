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Kazakistan'da ulusal yas ilan edildi

Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da 5 gün kesik olan internete bugün itibarıyla erişim sağlandı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:00
Kazakistan'da ulusal yas ilan edildi

Ülkenin yaklaşık 1 milyon 800 bin nüfuslu eski başkenti ve finans merkerinde, yerli ve yabancı internet sitelerine yeniden girilebiliyor.
Kazakistan'da 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamların protesto edildiği gösteriler hızla büyümüş, Almatı'da Çarşamba günü internete erişim kesilmişti.
Protestocular bazı kentlerde hükümet binalarını kısa süreliğine ele geçirmiş ya da bazı binaları kundaklamıştı.
1991'de bağımsızlığını ilan etmesi sonrası en büyük gösterilere sahne olan Kazakistan'da bugün ulusal yas ilan edildi.
Cumhurbaşkanlığından Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Kazakistan'da işlenen terör eylemleri sonucunda insanların ölümüyle ilgili olarak, 10 Ocak 2022'de ülke çapında yas ilan edilecek" denilmişti.


YAKLAŞIK 8 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kazakistan İçişleri Bakanlığı geçen haftaki protesto gösterileriyle ilgili olarak şu ana kadar 7 bin 939 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığından dün yapılan açıklamada ise gözaltına alınanlar arasında "önemli sayıda yabancının" da olduğu belirtilmişti.
Kazakistan Enformasyon Bakanlığı, gösterilerde ölenlerin sayısını 44 olarak açıkladı.
Başkent Nursultan'daki BBC muhabiri Steve Rosenberg, şehirde güvenlik önlemlerinin artırıldığını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girişlerin durdurulduğunu aktardı.


BBC KAZAKİSTAN’DA: ALMATI KIYAMET FİLMLERİNDEN ÇIKMIŞ GİBİ
Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeleri Kazakistan'a, kamu düzeninin tesisi için asker göndermiş; Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev "20 bin haydut Almatı'ya saldırdı. Güvenlik güçlerine, bu teröristlere uyarıda bulunmaksızın ateş açma talimatı verdim" demişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tokayev'i talimatı nedeniyle eleştirdi.
ABC News'a konuşan Blinken, talimat için, "Yanlış bir karar ve geri alınmalı" dedi.
 

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Son Güncelleme: 10.01.2022 10:35
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