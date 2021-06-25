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Kazakistan'da aşılama kampanyası: Çekilişle ev hediye edilecek

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyasına katılan bir kişiye çekilişle ev hediye edilecek.

25 Haziran 2021 Cuma 10:00
Kazakistan'da aşılama kampanyası: Çekilişle ev hediye edilecek
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Nur Sultan Valisi Altay Kulginov, yaptığı yazılı açıklamada, Kazakistan’da koronavirüsün yayılma hızına göre sadece başkentin kırmızı kategoride yer aldığını söyledi.

Kulginov, virüse karşı sürü bağışıklığının oluşması için şehir nüfusunun yüzde 60'nın aşı yaptırması gerektiğine işaret ederek, kapsamlı aşı kampanyası yürüteceklerini dile getirdi.

2 odalı daire hediye

Başkentteki aşı kampanyası kapsamında yapılacak çekilişle bir kişiye 2 odalı daire hediye edeceklerini söyleyen Kulginov, ev çekilişine, 25 Haziran ila 31 Ağustos tarihleri arasında aşının ilk dozunu yaptıran 18 yaşını doldurmuş vatandaşların katılabileceğinin bilgisini verdi.

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Altay Kulginov, çekiliş sonucuna göre ev sahibinin ismini eylül ayının başında açıklayacaklarını söyledi.

AVM’ler de indirim kuponu veriyor

Nur Sultan'daki alışveriş merkezlerinde kurulan aşılama noktalarında da virüse karşı aşı olan vatandaşlara mağaza ve kafeteryalar için çeşitli indirim kuponları veriliyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, COVID-19'un "Delta" varyantının ülkede ilk olarak başkent Nur Sultan'da görüldüğünü açıklamıştı.

Başbakan Yardımcısı Yerali Tugcanov da ülkede yeterli sayıda aşı dozunun bulunduğunu ancak vatandaşların aşıya ilgilerinin düşük olduğunu kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistanda Aşı Olana Ev
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