Kaymakcı: “Gümrük Birliği Güncelleme Müzakerelerinin Başlaması Önemli“

TC Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlamasının önemli olduğunu söyledi.

Kaymakcı, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsveç'in 1 Ocak 2023'ten itibaren AB dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Kaymakcı, "Bizim İsveç'le yakın stratejik işbirliğimiz var. Ben hem İsveç'le ikili istişareler hem de AB dönem başkanlığı öncesinde görüşmelerde bulunmak için Stockholm'e geldim." dedi.

Kaymakcı, Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği güncelleme müzakerelerine değinerek, "Türkiye AB müzakereleri içinde Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlaması önemli. Bu konuda İsveç'ten ilgi görmek beni son derece mutlu etti. Özellikle İsveç firmalarının Türkiye'de bir an önce yatırım yapma planları bizi sevindiriyor. Aynı zamanda Gümrük Birliği İsveç firmaları içinde önemli bir konu." diye konuştu.

-İsveç'in NATO adaylığı

İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ile bir görüşme yaptığını dile getiren Kaymakcı, "Türkiye ile İsveç arası üst düzey gerçekleştirilecek ziyaretleri, buradaki Türk toplumunun karşılaştığı zorlukları, Türkiye ile İsveç arasında ekonomik, ticari yatırım alanında ilişkileri daha fazla nasıl işbirliği yapabilir gibi konuları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, görüşmede İsveç'in NATO üyeliğinin de gündeme geldiğini belirterek, "Bu konuda imzalanmış Üçlü Muhtıra var. Bizim samimi arzumuz bu anlaşmanın maddelerinin yerine getirilmesi ve İsveç'inde NATO'ya girmesi." ifadelerini kullandı.

-Türkiye'nin AB katılım müzakereleri

Görüşmelerinin en önemli bölümünü Türkiye AB ilişkilerinin aldığını aktaran Kaymakcı, şunları söyledi:

"AB katılım müzakerelerimizde 16 fasıl açtık, 1 fasıl kapattık, katılım müzakerelerimiz siyasi engellerle durduruluyor. Geçmişte İsveç'in bir önceki AB dönem başkanlığında çevre faslını açmıştık. İsveç genel olarak AB'nin genişlemesini destekleyen bir ülke. Türkiye'nin AB sürecinde de İsveç çok önemli bir rol oynadı. Bu anlamda biz İsveç'in yeni AB dönem başkanlığına güveniyoruz."

Kaymakcı, görüşmelerde vize konularını da ele aldıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye vize serbestliği diyaloğu üzerinde olan bir ülke, umarız son 6 kriteri de en kısa sürede gerçekleştirir ve Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz girişini sağlarız. Tabii bu süreçte vatandaşlarımıza vize kolaylığı sağlanması konusunda mesajlarımızı ilettik. Türkiye ile AB arasında üst düzey toplantıların yapılmasının önemli olduğunu vurguladık. Şu ana kadar, iklim, göç, tarım ve bilim araştırmaları konusunda üst düzey toplantılar yapıldı. Siyasi engellerle yapılamayan ulaştırma, ekonomi, dış politika ve enerji gibi üst düzey toplantılarının Ukrayna- Rusya savaşından sonra Avrupa'nın enerji güvenliğinde, savunmasında, düzensin göç yönetimi konusunda ve ekonomik toparlamasında Türkiye'nin ne kadar önemli bir rol oynayacağı ortaya çıktı, İsveçli muhataplarımızda bu konularda bizimle aynı görüşte."

Kaymakcı, İsveç'in AB dönem başkanlığında Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi yapılacağını belirterek, "Moldova'da yapılacak bu toplantıda bizim samimi olarak isteğimiz, bir oturumda, AB genişleme konusu da ele alınmalı ve aday ülkeleriyle de bir toplantı yapılmalıdır. Zira, aday ülkelerin liderlerinin AB zirvelerinde yer almaları, AB üyelik sürecinde reformları hızlandıran aday ülkelerle üye ülkeler arasında bağları güçlendiren bir mekanizma olur." şeklinde konuştu.