Kayınvalide damadının testislerini kesip pencereden attı

International Business Times’ın haberine göre; polis, katil kadının kızının ihbarı üzerine olay yerine geldi. Sadece Rusya medyasında değil dış basında da gündem olan olay ise şöyle gelişti:

Adı bilinmeyen 49 yaşındaki kayınvalide ile eski damadı Dmitry Bogdanov, evde bir şeyler içerken, ödenmeyen nafaka konusunda tartışmaya başladı.

Aşırı öfkelenen kayınvalide, 32 yaşındaki Bogdanov’u bıçaklamaya başladı. Eski damadı acıyla yere yığılınca ise acımasız kadın, adamın testislerini keserek pencereden attı.

Saldırı sonrası kadının kızını arayarak yaptıklarını anlattığı, kızının ise hemen polise haber verdiği öğrenildi. Çift gözaltına alınırken, kadının nafaka ödemeleri geç yapması nedeniyle eski damadını öldürdüğü belirtildi.

Kadının o sırada evde bulunan erkek arkadaşının da Bogdanov’u bıçakladığını duyuran polis, Dmitry Bogdanov’un vücudunda 27 bıçak yarası bulunduğunu açıkladı.