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"Kaybeden değilim"

ABD'li ünlü oyuncu Glenn Close, 8 kez aday gösterilmesine rağmen herhangi bir ödül alamamasına hakkında konuştu.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:27
"Kaybeden değilim"
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Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde; En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday olan Glenn Close, hiç ödül kazanmadan 8. kez kaybederek Oscar tarihine geçti. AP'ye konuşan 74 yaşındaki oyuncu, "Her şeyden önce kaybeden olduğumu düşünmüyorum" dedi.

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"BUNDAN DAHA İYİ NE OLABİLİR Kİ?"

Hiç ödül almadan Oscar'a en çok aday gösterilen kadın oyuncu unvanını elinde tutan Close "Bu kategoride kim kaybeden ki? Oradasınız, yaptığınız iş nedeniyle meslektaşlarınız tarafından onurlandırılan 5 kişiden birisiniz. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Dürüst olmak gerekirse basının kazanan ve kaybedenlerin olmasını sevdiğini hissediyorum. 'En kötü kim giyindi?' ya da 'En kötü konuşmayı kim yaptı?' gibi şeyler soruyorlar. Unutun bunu. Konu bu değil" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Glenn CloseOyuncuABD
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