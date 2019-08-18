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Katy Perry’ye bir taciz suçlaması da Rus sunucudan!

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin başı taciz iddialarıyla dertte. Model Josh Kloss’un Perry’e yönelik taciz suçlamasının ardından, bir suçlama da Rus televizyon sunucusu Tina Kandelaki’den geldi. Kandelaki, Perry’nin bir partide kendisini zorla öpmeye çalıştığını öne sürdü.

Katy Perry’ye bir taciz suçlaması da Rus sunucudan!

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin başı taciz iddialarıyla dertte. Model Josh Kloss’un Perry’e yönelik taciz suçlamasının ardından, bir suçlama da Rus televizyon sunucusu Tina Kandelaki’den geldi. Kandelaki, Perry’nin bir partide kendisini zorla öpmeye çalıştığını öne sürdü.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:48
Katy Perry’ye bir taciz suçlaması da Rus sunucudan!

Katy Perry'nin ‘Teenage Dream' şarkısında sevgilisini canlandıran model Josh Kloss'un, şarkıcının kendisini taciz ettiği suçlamalarının ardından Rus televizyon sunucusu Tina Kandelaki, sosyal medya hesabından benzer bir açıklamada bulundu.

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Katy Perry.

Kloss'la ilgili haberleri okuduktan sonra açıklama yapmak isteyen Kandelaki, şu ifadeleri kullandı:

“Bir keresinde Katy Perry'nin de katıldığı özel bir partiye davet edilmiştim. Oldukça içkiliydi ve beni kendi tutkularının nesnesi olarak seçti. Ben karşı koymayı başardım ve Katy hemen yeni bir kurban buldu.”

ABD basını konuyla ilgili Perry’e ulaşmaya çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını yazdı.

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