Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307
Güzelyurt'ta silahla adam yaralama!
GÜZELYURT'TA SİLAHLA ADAM YARALAMA!
Çaldığı telefonları satıyorken yakalandı
ÇALDIĞI TELEFONLARI SATIYORKEN YAKALANDI
Ölümlü iş kazası
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI
Meteorolojiden toz uyarısı
METEOROLOJİDEN TOZ UYARISI
banner282

Katolik Kilisesi\'nin Cinsel İstismarla Mücadele Zirvesi Sona Erdi

PAPA FRANCİSCUS:

Katolik Kilisesi\'nin Cinsel İstismarla Mücadele Zirvesi Sona Erdi

PAPA FRANCİSCUS:

24 Şubat 2019 Pazar 14:50
Katolik Kilisesi\'nin Cinsel İstismarla Mücadele Zirvesi Sona Erdi

PAPA FRANCİSCUS: "HİÇBİR CİNSEL İSTİSMARIN ÜSTÜ ÖRTÜLMEMELİ VE KÜÇÜMSENMEMELİ"

"BU KORKUNÇ YARA KİLİSE'NİN İÇİNDE OLUNCA DAHA DA CİDDİ VE SKANDALDIR. ÇÜNKÜ KİLİSE'NİN AHLAKİ OTORİTESİNE VE ETİK GÜVENİRLİĞİNE TERSTİR. BURADA AÇIK BİR ŞEKİLDE ALTINI ÇİZMEK İSTERİM Kİ KİLİSE'DE TEK BİR OLAY BİLE OLSA BÜYÜK BİR CİDDİYETLE ÜZERİNE GİDİLECEKTİR"

MÜNİH BAŞPİSKOPOSU REİNHARD MARX: - "BU KORKUNÇ OLAYLARIN BELGELENEBİLECEK ARŞİVLERİ VE SORUMLULARIN İSİMLERİ ORTADAN KALDIRILMIŞ VEYA HİÇ OLUŞTURULMAMIŞ"

Madrid, 24 Şubat 19 : Katolik Kilisesi'nin dünyadaki önemli temsilcilerinin katılımıyla Roma'da yapılan ve 4 gün süren Kilise'deki cinsel istismarla mücadele zirvesi sona erdi.

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un başkanlık ettiği zirveye dünyanın dört bir yanından 114'ü başpiskopos olmak üzere 190'a yakın Katolik din adamı ve uzman katıldı.

Son dönemlerde sıklıkla ortaya çıkan, Katolik Kilisesi'ne bağlı din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar ve taciz vakaları nedeniyle Roma'da yapılan zirve tarihi önem taşıdı. Kilise'nin, Katolik dindarların gözünde güven ve imajını tekrardan sağlamak için gerekli gördüğü zirvenin kapanışında konuşan Papa Franciscus, "Hiçbir cinsel istismarın üstü örtülmemeli ve küçümsenmemeli." dedi.

Papa Franciscus, "cinsel istismar olaylarının maalesef tüm kültürlerde ve tarihlerde bir fenomen olduğunu" yapılan bu zirvede anladıklarını belirterek, "Ancak bu korkunç yara Kilise'nin içinde olunca daha da ciddi ve skandaldır. Çünkü Kilise'nin ahlaki otoritesine ve etik güvenirliğine terstir. Burada açık bir şekilde altını çizmek isterim ki Kilise'de tek bir olay bile olsa büyük bir ciddiyetle üzerine gidilecektir." ifadesini kullandı.

Zirveye katılan başpiskoposlar adına konuşma yapan Avustralya'nın Brisbane Başpiskoposu Mark Benedict Coleridge de cinsel istismar iddialarına karşı Kilise'nin bundan sonra çok daha duyarlı olup, yeni adımlar atacağını söyledi.

Coleridge, "Cinsel istismara uğrayanların adalet ve şifa bulmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onları dinleyeceğiz, onlara inanacağız, onlarla birlikte yürüyeceğiz, istismara maruz kalanların daha fazla suçlanmayacağından emin olacağız, cinsel istismar vakalarını saklayanları çağıracağız ve Kilise liderlerinin seçim ve oluşum prosedürlerini daha ciddi hale getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Zirve kapsamında Papa'nın "başlangıç" olarak tanımladığı, cinsel istismara karşı 21 maddelik Kilise'nin atması öngörülen bazı konular da gündeme geldi.

Buna göre; Katolik Kilisesi'nin yasasında yer alan kadınlarda 14, erkeklerde 16 olan evlilik yaşının kadınlar için de 16'ya çıkarılması, cinsel istismara uğrayan mağdurların dinleneceği bir merkezin oluşturulması, şikayetlerin incelenmesi, mağdurların korunması ve sanığın savunma hakkı için ortak prosedürler uygulanması gibi adımlar atılacak.

Diğer yandan zirve sırasında yapılan konuşmalarda, Papa'nın direkt danışmanlarından olan Münih Başpiskopusu Reinhard Marx'ın, "Bu korkunç olayların belgelenebilecek arşivleri ve sorumluların isimleri ortadan kaldırılmış veya hiç oluşturulmamış." şeklindeki açıklaması öne çıktı.

Katolik Kilisesi'nin şeffaf olmayan bir yapılanması olmasını sert dille eleştiren Marx, Kilise içindeki cinsel istismar olaylarında "suçluların cezalandırılmaları yerine mağdurların kınanıp, susturulduğunu" belirtti. 

Bu arada zirvede, Katolik Kilisesi'ndeki din adamları tarafından cinsel istismara uğrayanların ifadelerinin yer aldığı videolar da izlendi. Mağdurlardan Afrikalı bir kadın, 15 yaşından itibaren bir papazın kendisine tecavüz ettiğini ve papazın zoruyla 3 kez kürtaj olduğunu iddia etti.

Ayrıca çocukken Katolik din adamlarının cinsel istismarına uğradığını söyleyen bir grup, Roma'ya gelerek kent merkezinde gösteri yaptı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen mağdurlar, Kilise'de cinsel istismar olaylarına karşı "adalet ve sıfır tolerans" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın cinsel taciz ve çocuk istismarı vakaları hakkında 2014'te rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek, on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

(AA/TUĞ/SEL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit Oylamasını Erteledi
İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit Oylamasını Erteledi
"iran, Rusya Ve Türkiye İş Birliğiyle Suriye'de Somut Sonuçlar Elde Edildi"
Çin'de Afrika Domuz Vebası Salgını...
Çin'de Afrika Domuz Vebası Salgını...
Çin'de Gemi Kazası: 5 Mürettebat Kayıp
Çin'de Gemi Kazası: 5 Mürettebat Kayıp
Bm İnsan Hakları Konseyinin 40. Oturumu Başlıyor
Bm İnsan Hakları Konseyinin 40. Oturumu Başlıyor
Erdoğan: Bir zamanlar Fransız bakan 'Siz Müslümansınız, sizi AB'ye almazlar' dedi
Erdoğan: Bir zamanlar Fransız bakan 'Siz Müslümansınız, sizi AB'ye almazlar' dedi
Bin Selman, Washington Büyükelçiliğine Prenses Rima'yı Atadı...
Bin Selman, Washington Büyükelçiliğine Prenses Rima'yı Atadı...
Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda...
Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda...
Çin: "Doğu Türkistan'daki terörle mücadelemiz alkışlanmalı"
Çin: "Doğu Türkistan'daki terörle mücadelemiz alkışlanmalı"
Pentagon Meksika sınırına 1000 asker daha gönderiyor
Pentagon Meksika sınırına 1000 asker daha gönderiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim