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Tufan Erhürman

Katar\'da İlk Kez Yeni Tip Koronavirüs Vakası Görüldü

Doha, 29 Şubat 20 : Katar Sağlık Bakanlığı, İran\'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.

Katar\'da İlk Kez Yeni Tip Koronavirüs Vakası Görüldü

Doha, 29 Şubat 20 : Katar Sağlık Bakanlığı, İran\'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 13:32
Katar\'da İlk Kez Yeni Tip Koronavirüs Vakası Görüldü
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Doha, 29 Şubat 20 : Katar Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın, Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, İran'dan perşembe günü tahliye edilen ve karantinaya alınanlardan birinde Kovid-19 tespit edildi.

Hastanın Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastayla temasa geçen kişilerin araştırıldığı kaydedilerek tüm tedbirlerin alındığına ve ülkeye giren tüm yolcuların gerekli tıbbi önlemlerden geçirildiğine dikkat çekildi. 

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Katar, perşembe günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmişti.

- Ruhani ile Al Sani telefonda koronavirüse karşı alınacak tedbirleri görüşmüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirler ele alınmıştı.

Ruhani, yeni tip koronavirüsün dünyanın sorunu haline geldiğini ve tüm devletlerin yardımlaşarak bu sorunu aşmaları gerektiğini söylemişti.

(AA/RU/HA)
 

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