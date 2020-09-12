banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
466.279
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5669
EURO
8.8348
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Katar\'da Afganlar Arası Doğrudan Barış Müzakereleri Başladı

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO:

12 Eylül 2020 Cumartesi 14:24
Katar\'da Afganlar Arası Doğrudan Barış Müzakereleri Başladı
banner337
banner351

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO: "AFGANİSTAN TEKRAR TERÖR YUVASINA DÖNÜŞMEMELİ, HUZURLU BİR AFGANİSTAN İSTİYORUZ"

TALİBAN'IN KATAR OFİSİ YARDIMCISI BERADER: "BİZ GELİŞMİŞ VE BAĞIMSIZ BİR AFGANİSTAN İSTİYORUZ, AFGANİSTAN'DA İSLAMİ BİR REJİM KURULMALI VE AFGAN HALKI KARDEŞÇE YAŞAMALI"

Kabil, 12 Eylül 20 (.): ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Afganistan tekrar terör yuvasına dönüşmemeli, huzurlu bir Afganistan istiyoruz." dedi.

Pompeo, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Afganlar arası müzakere töreninde yaptığı konuşmada, bugünün Afganistan için tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Afganistan'daki savaş kurbanlarının barış sürecine dahil edilmesini istediklerini ifade eden Pompeo, Afganistan'ın geleceğinin savaşlı olmamasını arzu ettiklerini belirtti.

Pompeo, 11 Eylül saldırılarını asla unutmayacaklarını vurgulayarak ABD'nin, terör örgütlerinin Afganistan topraklarını kullanarak başka ülkelere tehdit oluşturmasına asla izin vermeyeceğini kaydetti.

"İSLAMİ BİR REJİM İSTİYORUZ"

Taliban'ın Katar Ofisi Yardımcısı Molla Abdul Gani Berader de Afganistan'da "İslami bir rejim istediklerini" belirtti.

banner341
Afganlar arası müzakere sürecinde olası bazı sorunlarla karşılaşabileceklerini dile getiren Berader, bu sorunların sabırla ve olumlu etkileşim içerisinde çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

 Berader, "Biz gelişmiş ve bağımsız bir Afganistan istiyoruz, Afganistan'da İslami bir rejim kurulmalı ve Afgan halkı kardeşçe yaşamalı." diye konuştu.

Afganlar arası müzakerelerin açılış törenine Türkiye dahil birçok ülke dışişleri bakanı, NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri video konferans yöntemiyle katılarak iyi niyetlerini dile getirdi.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN SEYRİ

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

(AA/TUĞ/HA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin, Kayıp Olduğu Açıklanan 5 Hindistan Vatandaşını Salıverdi
Çin, Kayıp Olduğu Açıklanan 5 Hindistan Vatandaşını Salıverdi
Afganistan'da Camiye Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 6 Yaralı
Afganistan'da Camiye Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 6 Yaralı
Çin'in Mars Keşif Aracı Tianwen-1 Dünya'dan 15 Milyon Kilometre Uzaklaştı
Çin'in Mars Keşif Aracı Tianwen-1 Dünya'dan 15 Milyon Kilometre Uzaklaştı
Libya Ordusu
Libya Ordusu "kaniyat" Milislerinden 13 Kişiyi Yakaladı
Rasulayn'da Terör Saldırısı: 21 Sivil Yaralı
Rasulayn'da Terör Saldırısı: 21 Sivil Yaralı
İran, Trump'ın
İran, Trump'ın "idam Etmeyin" Çağrısında Bulunduğu Güreşçiyi İdam Etti
Trump Yönetimi Kovid-19 Kısıtlamalarına Dayanarak 8 Bin 800 Refakatsiz Çocuğu Sınır Dışı Etti
Trump Yönetimi Kovid-19 Kısıtlamalarına Dayanarak 8 Bin 800 Refakatsiz Çocuğu Sınır Dışı Etti
Nato: Afganlar Arası Barış Fırsatı Kaçırılmamalı
Nato: Afganlar Arası Barış Fırsatı Kaçırılmamalı
Çin, Amerikalı Diplomatların Faaliyetlerine Yeni Kısıtlamalar Getirdi
Çin, Amerikalı Diplomatların Faaliyetlerine Yeni Kısıtlamalar Getirdi
İran'da Sahte Kovid-19 Aşısı Satmakla Suçlanan 5 Kişi Tutuklandı
İran'da Sahte Kovid-19 Aşısı Satmakla Suçlanan 5 Kişi Tutuklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim