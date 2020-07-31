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Katar, Bae Ve Filistin\'de Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı

İstanbul, 31 Temmuz 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Katar\'da 3, Birleşik Arap Emirlikleri\'inde (BAE) 2, Filistin\'de 1 kişi yaşamını yitirdi. 

31 Temmuz 2020 Cuma 15:55
Katar, Bae Ve Filistin\'de Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
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İstanbul, 31 Temmuz 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Katar'da 3, Birleşik Arap Emirlikleri'inde (BAE) 2, Filistin'de 1 kişi yaşamını yitirdi. 

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 235 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 174'e, vakaların 110 bin 695'e çıktığı ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının da 107 bin 377 olduğu bilgisi paylaşıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, salgında 283 kişinin daha enfekte olduğunu bildirdi.

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Bakanlığın açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 351'e yükseldiği ülkede, vaka sayısının 60 bin 506'ya çıktığı ifade edildi.

BAE'de sağlığına kavuşanların sayısının da 53 bin 909 olduğu kaydedildi.

FİLİSTİN

Filistin Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 394 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere tüm Filistin'de Kovid-19 nedeniyle toplam vefat edenlerin sayısı 85'e, hastalığa yakalananların sayısı 15 bin 232'ye yükselirken 6 bin 351 kişi de sağlığına kavuştu.

(AA/RU/ÖK)
 

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