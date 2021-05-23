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Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Katar'ın Trablus'taki elçiliğinin yakında yeniden açılacağını bildirdi.

23 Mayıs 2021 Pazar 21:39
Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak
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Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Katar'ın Trablus'taki elçiliğinin yakında yeniden açılacağını bildirdi.Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'e geldi.Başbakan Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edilen Al Sani, ardından Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Libya Dışişleri Bakanı Menguş, burada yaptığı açıklamada, "Katar tarafıyla iki ülke arasındaki anlaşmaların etkinleştirilmesi konusunda anlaştık ve Katar heyetini başkent Trablus'tan çalışmak üzere büyükelçiliğini yeniden açmaya çağırdık." dedi.Trablus'taki büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla ilgili Katar heyetinden "iyi haberler aldıklarını" aktaran Menguş, elçiliğin açılma tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de, ülkesinin Libya'ya destek veren duruşunu yineledi.Libya'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen siyasi süreci desteklediklerini kaydeden Al Sani, iki ülke arasında çalışma grupları oluşturulacağını ve yetkililerin karşılıklı ziyaretleri olacağını aktardı.

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