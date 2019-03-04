Katar'dan Suudi Arabistan'a S-400 resti: Sizi ilgilendirmez

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Rusya'dan S-400 hava savunma füzeleri almayı değerlendirmeye devam ettiklerini açıkladı.

Körfez turu kapsamında Doha'yı ziyaret eden Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın açıklaması düzenleyen El Sani, "Çeşitli Rus teçhizatlarının alımı konusunda görüşmelerimiz devam ediyor ancak bu silah için (S-400) henüz bir anlaşmaya varmış değiliz." dedi.

Diğer yandan Suudi Arabistan'ın bu alımı karşı olduğu iddialarına da değinen bakan, "Katar'ın Rusya'dan veya başka herhangi bir ülkeden aldığı silahlar, ne Suudi Arabistan'ı ne de başka ülkeyi ilgilendirir." şeklinde konuştu.

2017 yılında Rusya ve Katar askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında ise Fransız Le Monde gazetesi, Suudi Arabistan'ın S-400 füzeleri satın alma planı yapan Katar'ı tehdit ettiğini ileri sürmüştü.