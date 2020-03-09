Katar'dan 14 ülkeden gelen yolculara giriş yasağı

Katar Hükümeti İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 14 ülkeden gelecek yolcuların ülkeye girişine geçici olarak engelleme getirildi.
Söz konusu ülkelerin Bangladeş, Çin, Mısır, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Nepal, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Srilanka, Suriye ve Tayland olduğu kaydedildi.
Katar vatandaşlarına da zorunluluk olmadıkça bu ülkelere gidilmemesi çağrısı yapıldı.
Katar Hükümeti İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 14 ülkeden gelecek yolcuların ülkeye girişine geçici olarak engelleme getirildi.