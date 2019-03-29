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Katalonya ile ilgili sorulara sinirlenen İspanya Dışişleri Bakanı röportajı terk etti

Katalonya ile ilgili sorulara sinirlenen İspanya Dışişleri Bakanı röportajı terk etti

29 Mart 2019 Cuma 11:42
Katalonya ile ilgili sorulara sinirlenen İspanya Dışişleri Bakanı röportajı terk etti

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell kendisine yöneltilen Katalonya ve ülkenin yargı sistemiyle alakalı sorulara sinirlenip muhabire "sürekli yalan söylüyorsun" diyerek röportajı terk etti.

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) kanalı Josep Borrell ile geçen hafta kaydedilen röportajı çarşamba günü yayınladı. Borrell, eski BBC muhabiri Tim Sebastian'ın sorularını yanıtladı.

Tim Sebastian, Bakan Borrell'a Katalonya Parlamentosu Sözcüsü Carme Forcadell'in gözaltına alınma süreci ve İspanya yargı sistemindeki çekincelerle ilgili bilgi verdi ve sorular yönetti. Sebastian ayrıca yeni sosyalist Başbakan Pedro Sanchez önderliğindeki hükümetin de Anayasanın bağımsızlığı yasakladığını ve İspanya Sosyoloji Araştırma Merkezi'nin anketine göre ülke nüfusunun yüzde 70'inin anayasal reform istediğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Josep Borrell bu sorular üzerine sinirlenerek "Yeter, sürekli yalan söylüyorsun. Bu kaydı durdurun. Artık röportaj vermeyeceğim" dedi ve çekim alanını terk etti.

Borrell ayrıca DW muhabirine ön yargılı olduğu belirterek İspanyol mahkemelerinin de bağımsız olduğunu dile getirdi. İspanya Dışişleri Bakanı, yardımcılarıyla bir süre görüştükten sonra stüdyoya geri döndü ve röportajı tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Ispanya Dışişleri Bakanı Röportaj Terk
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