Katalonya: Bağımsızlık yanlısı liderlerin yargılanmasını protesto eden gruplar otoyolları bloke etti

2017’de Katalonya’nın bağımsızlığını ilan eden 12 ayrılıkçı liderin mahkemeye çıkmasını protesto eden bir grup, İspanya’nın Girona kentinde otomobil lastikleri yaktı ve otoyolları bloke etti. Barselona'da ise polis ve eylemciler arasında çatışma yaşandı.

Bağımsızlık yanlısı Katalan grup Omnium destekçileri ve Katalan Ulusal Meclisi gün boyunca protesto ve yürüyüşlerine devam edeceklerini duyurdu.

Katalonya özerk bölgesindeki 11 otoban eylemlerden etkilendi, polis kitlenen trafiğe müdahale etti. Yerel polis, eylemciler ve güvenlik görevlileri arasında yer yer çatışmalar çıktığını fakat ciddi yaralanmaların olmadığını bildirdi.

Cumhuriyeti Savunma Komiteleri (CDRs) Katalan hükümetinin bağımsızlık ilanından itibaren özerk bölgede gösteri ve yürüyüş düzenlemeye devam ediyor.

İspanya’nın yakın tarihteki en büyük politik krizi olarak anılan Katalonya parlamentosunun bağımsızlık girişimiyle yargılanan 12 Katalan liderin geçtiğimiz hafta Madrid’de mahkemesi görüldü.

Yargılanma süreci devam eden Katalan Ulusal Meclisi eski başkanı Jordi Sanchez ve Omnium eski yöneticisi Jordi Cuixart ise bugün hakim önüne çıktı.

Bağımsızlık yanlısı liderler “ayaklanma, isyana teşvik ve kamu fonunu kötüye kullanma” gibi suçlardan yargılanıyor.