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"kaşıkçı Cinayetinin Örtbası Daha Da Belirginleşiyor"

NEW YORK TİMES GAZETESİNDE YAYIMLANAN YAZIDA, ABD İSTİHBARAT SERVİSLERİ, BM RAPORTÖRÜ VE STK\'LERDEN OLUŞAN KOALİSYONDAN GELEN FARKLI BİLGİLERİN MUHAMMED BİN SELMAN\'A İHTAR NİTELİĞİ TAŞIDIĞI BELİRTİLDİ

"kaşıkçı Cinayetinin Örtbası Daha Da Belirginleşiyor"

NEW YORK TİMES GAZETESİNDE YAYIMLANAN YAZIDA, ABD İSTİHBARAT SERVİSLERİ, BM RAPORTÖRÜ VE STK\'LERDEN OLUŞAN KOALİSYONDAN GELEN FARKLI BİLGİLERİN MUHAMMED BİN SELMAN\'A İHTAR NİTELİĞİ TAŞIDIĞI BELİRTİLDİ

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:02

NEW YORK TİMES GAZETESİNDE YAYIMLANAN YAZIDA, ABD İSTİHBARAT SERVİSLERİ, BM RAPORTÖRÜ VE STK\'LERDEN OLUŞAN KOALİSYONDAN GELEN FARKLI BİLGİLERİN MUHAMMED BİN SELMAN\'A İHTAR NİTELİĞİ TAŞIDIĞI BELİRTİLDİ

Ankara, 9 Şubat 19 : New York Times gazetesi, Suudi Arabistan\'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye çalıştığının gün geçtikçe daha da belirginleştiğini yazdı. 

Gazetenin yayın kurulunun kaleme aldığı yazıda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Beyaz Saray\'daki dostlarının açıkça, Suudi gazeteci Kaşıkçı\'nın barbarca öldürülmesine yükselen sesin zaman içinde kesileceğini, bin Selman\'ın otokratik yönetimini, kendisini eleştirenler ve muhalifler üzerinde baskı oluşturmayı sürdürmekte özgürce davranacağını hesap ettikleri ancak yanıldıkları belirtildi. 

Son dönemde ABD istihbarat servisleri, Birleşmiş Milletler (BM) raportörü ve STK\'lerden oluşan koalisyondan gelen farklı bilgilerin Muhammed bin Selman\'a ihtar niteliği taşıdığı ve Suudi Arabistan\'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye çalıştığının gün geçtikçe daha da belirginleştiği kaydedildi. 

Yazıda, bin Selman\'ın geriye dönük konuşmalarını inceleyen Amerikan istihbarat birimlerinin Suudi Prens\'in Kaşıkçı cinayetinin sinyallerini olaydan bir yıl önce verdiğini ortaya çıkardığına, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard\'ın "Türkiye\'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı\'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesine ve Gazetecileri Koruma Komitesi, Önce İnsan Hakları, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi önde gelen STK\'lerin oluşturduğu koalisyonun, Suudi Arabistan yönetimini, muhalif, aktivist, gazeteci ve bağımsız din adamlarını cezalandırmayı sürdürdüğü yönündeki ortak açıklamasına atıfta bulunuldu. 

"Suudi Arabistan\'ın Kaşıkçı\'nın Öldürülmesini Basmakalıp Örtbası Daha da Aydınlanıyor" başlığıyla verilen yazıda, ülkesine geri dönmeye ikna edilemezse Kaşıkçı\'nın zorla Suudi Arabistan\'a döndürülmesini emretmesinin, iki yöntemin de işe yaramaması halinde Suudi gazetecinin peşinden "bir kurşunla" gideceğini söylemesinin, genç, zalimce hırslı bir otokratı açığa çıkardığı belirtildi. 

Gazetenin yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Baskı devam etmeli. Kongre, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı CIA kayıtlarının tamamını, bundan sorumlu olan herkesin kimlikleriyle ifşa edilmesini talep etmeyi sürdürmeli. Birleşmiş Milletler Özel Raportörünün soruşturması Türk, Suudi, Amerikan hükümetlerinden ve diğerlerinden tam destek almalı. Kaşıkçı\'nın kaderinden üzüntü duyan herkes, Suudi Arabistan\'ın, ne düşündüğünü açıkça söyleyen Suudiler üzerinde baskı oluşturmaya son vermesini istemeli." 

(AA/ÖZ/HÖ)

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