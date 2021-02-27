banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Muhalefet yangına körükle gidiyor!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Bunlar da ülkenin günah keçileri!
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
Sağlık kayıtlarımızda risk kapıda
banner376

Kaşıkçı'nın öldürülmesine Veliaht Prens Bin Selman onay vermiş!

ABD istihbaratının hazırladığı raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 11:15
Kaşıkçı'nın öldürülmesine Veliaht Prens Bin Selman onay vermiş!
banner337
banner351

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), 2018 yılında hazırlanan ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı "Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu" yayımladı.

Başta Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) olmak üzere ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu raporda, Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Veliaht Prens olduğu kaydedildi.

Raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." ifadesi yer aldı. 

Ayrıca raporda, "Bu sonuca, Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens'in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens'in Kaşıkçı da dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alarak ulaştık." bilgisi verildi. 

RAPORDA CİNAYETİ İŞLEYENLERİN PRENS'İN BİLGİSİ DIŞINDA HAREKET ETMEDİĞİ BELİRTİLDİ

Kaşıkçı cinayetinin işlendiği dönemde Muhammed bin Selman’ın yakınındaki kişileri kovma ve tutuklama ile korkuttuğuna işaret edilen raporda, "Bu durum, Prens’in yardımcılarının, Muhammed bin Selman’ın emirlerini sorgulayamadıklarını ve Prens'in onayını almadan önemli adımlar atamadıklarını göstermektedir." tespitinde bulunuldu.

Raporda, Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişilik ekibin 2 Ekim 2018’te İstanbul’a gittiği ve bu ekipte Muhammed bin Selman için çalışan kişilerin olduğunun altı çizildi. 

banner341
Cinayeti işleyen ekipte yer alan Saud el Kahtani’nin ise Muhammed bin Selman’ın izni olmadan hiçbir adım atmadığına işaret edildi.

"ÖNCEDEN PLANLI OPERASYON" VURGUSU  

Yine aynı şekilde ekipteki 7 kişinin de doğrudan Muhammed bin Selman’ın korunmasından sorumlu kişiler olduğu ve bu kişilerin de Prens'in emri olmadan hareket etmediği vurgulandı. 

Raporda, "Veliaht Prens, Kaşıkçı’yı ülkesine karşı bir tehdit olarak gördü ve gerekirse onu susturmak için şiddete başvurulmasını destekledi. Suudi Arabistanlı yetkililer, Kaşıkçı’ya yönelik önceden planlı bir operasyon yürütmüş olsalar bile ona zarar vermeyi ne kadar süredir düşündüklerini bilmiyoruz." değerlendirmesi yapıldı. 

Kaşıkçı cinayetinde yer aldığı düşünülen 21 Suudi Arabistanlı kişinin isminin de yayımlandığı raporda, bu kişilerin yürüttükleri operasyonun Kaşıkçı'nın ölümüyle sonuçlanacağını bilip bilmediklerinin henüz belirlenmediği kaydedildi. 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın, konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

banner360
Son Güncelleme: 27.02.2021 13:53
Anahtar Kelimeler:
Veliaht Prens Bin SelmanCemal Kaşıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB: “Kıbrıs sorunun çözümünde olumlu rol oynayabiliriz“
AB: “Kıbrıs sorunun çözümünde olumlu rol oynayabiliriz“
Avrupa ülkeleri Mart'ta kısıtlamalarda gevşemeye gidiyor
Avrupa ülkeleri Mart'ta kısıtlamalarda gevşemeye gidiyor
AstraZeneca, yılın ilk çeyreğinde AB'ye 40 milyon doz aşı sağlayacak
AstraZeneca, yılın ilk çeyreğinde AB'ye 40 milyon doz aşı sağlayacak
AB liderleri COVID-19 gündemiyle toplandı
AB liderleri COVID-19 gündemiyle toplandı
Japonya'daki 7,3'lük depremden nükleer santral de etkilendi
Japonya'daki 7,3'lük depremden nükleer santral de etkilendi
Unutulmayacak acı 'Hocalı Katliamı'
Unutulmayacak acı 'Hocalı Katliamı'
UNICEF, 85 ülke için 170 milyon doz aşı tedarik edecek
UNICEF, 85 ülke için 170 milyon doz aşı tedarik edecek
New York'ta mutasyona uğramış yeni bir Kovid-19 türü hızla yayılıyor
New York'ta mutasyona uğramış yeni bir Kovid-19 türü hızla yayılıyor
5 AB ülkesi, aşı üretiminin hızlandırılması çağrısı yaptı
5 AB ülkesi, aşı üretiminin hızlandırılması çağrısı yaptı
ABD'li ilaç firmaları, Mart sonuna kadar 240 milyon doz covid-19 aşısı üretecek
ABD'li ilaç firmaları, Mart sonuna kadar 240 milyon doz covid-19 aşısı üretecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim