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Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:13
Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı

BM'NİN KAŞIKÇI RAPORUNDAKİ BİLGİLER, SUUDİ ARABİSTAN'IN YARGILADIĞI İSİMLER ARASINDA CİNAYET PLANININ EN ÖNEMLİ İSMİ SUUD EL-KAHTANİ İLE İNFAZ TİMİNDEKİ 6 KİŞİNİN BULUNMADIĞINI GÖSTERİYOR

SUUDİ YÖNETİMİNİN, CİNAYETİN PLANLANMASI VE İŞLENMESİNDE PARMAĞI OLAN SUUDİ ARABİSTAN'IN ESKİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSU MUHAMMED EL-UTEYBİ'Yİ DE YARGILAMADIĞI ANLAŞILDI

Birleşmiş Milletler'in (BM) gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin görülen davada, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını kesinleştirdi. 

Suudi Arabistan Başsavcılığı daha önce kamuoyuna, cinayetle ilişkisi bulunan 11 sanığın 3 Ocak 2019'da Riyad'da ilk kez hakim karşısına çıktığını açıklamış, isimlerini ise paylaşmamıştı.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü AgnesCallamard'ın önceki gün yayımlanan Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda ise duruşmalara katılan kaynaklardan aldığı bilgileri derleyerek sanıkların isimlerini paylaştı. Buna göre, Riyad'daki davada yargılanan 11 sanığın isimleri şöyle:

"FahdŞebib A. el-Belevi, Türki Müşerref el-Şehri, Velid Abdullah M. el-Şehri, Mahir Abdülaziz M. Mutreb, Salah Muhammed Abduh el-Tubeyki, Mensur Osman M. Aba Hüseyin, Muhammed Saad H. el-Zahrani, Mustafa Muhammed el-Medeni, SeyfSaad K. el-Kahtani, Ahmed Muhammed Asiri ve MuflihShaya el-Muslih."

Bu kişilerden Başkonsolosluk çalışanı olduğu iddia edilen MuflihShaya el-Muslih ve eski İstihbarat Başkan Yardımcısı AhmedAsiri dışındakiler, Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen 15 kişilik infaz timinde yer alan kişilerden oluşuyor. 

CİNAYETİN ELE BAŞI KAHTANİ LİSTEDE YOK

Ancak Suudi Arabistan'da yargılanan 11 kişi arasında Kaşıkçı cinayetinde başlıca şüpheli olarak adı geçen Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani'nin bulunmaması dikkati çekiyor. 

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Kaşıkçı için infaz timine "Bana o köpeğin kafasını getirin" dediği bilinen Kahtani hakkında uluslararası basında İstanbul'a gönderilen suikast timini denetlediği ve aynı zamanda ekibin İstanbul'daki lideriyle doğrudan iletişim halinde olduğu şeklinde çok sayıda haber yer almıştı.

Kahtani, cinayet skandalının patlak vermesi üzerine görevden alınmış ve yurt dışına çıkma yasağı getirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kahtani hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan yakalama kararı çıkarmıştı.

BAŞKONSOLOS UTEYBİ VE İNFAZ TİMİNDEN 6 KİŞİ DE YARGILANMIYOR

Cinayetin planlanması ve işlenmesinde parmağı olan ve cinayet öncesi Riyad'dan gelen infaz timi için hazırlık yapan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin de Riyad'daki davada yargılanmaması dikkati çekiyor.

Türk güvenlik kurumları Uteybi'ninKaşıkçı'nın öldürülmesi sırasında Başkonsolosluk binası ve kendi konutu arasındaki trafikte rol aldığını tespit etmiş ve bu durum BM raporuna da yansımıştı.

BM raporundan çıkan sonuca göre ayrıca, İstanbul'a gelen 15 kişilik infaz timindeki Naif Hassan S. el-Arifi, Abdulaziz Muhammed M. el-Hawsawi, HalidAedh G. el-Taibi, MeshalSaad M. el-Bostani, Galib T. el-Harbi ve BedrLafi M. el-Uteybi hakkında Suudi Arabistan makamları kovuşturma yapmadı.

Suudi Arabistan'daki duruşmalarda sanık avukatlarının, müvekkillerinin kamu görevlisi olduğunu ve "üstlerinin emirlerine karşı gelemediklerini" vurgulaması da dikkati çekti. 

BM raporunda Suudi Arabistan'daki yargılama sürecine ilişkin endişelere sıklıkla yer verilmişti.

Cinayete ilişkin yasal sürecin güvenilir olmadığı kaydedilen raporda, "Suudi Arabistan'da yürütülen yargılama güvenilir bir hesap verilebilirlik ortaya koymayacak." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Raporda ayrıca Özel Raportör Callamard, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatması çağrısında bulunmuştu.

Son Güncelleme: 22.06.2019 14:38
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