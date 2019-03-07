Kardinal çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan tecilli hapis cezasına çarptırıldı

Fransız mahkemesi, Lyon kardinali Philippe Barbarin’ı çocuklara yönelik cinsel tacizi bildirmemek suçundan 6 ay tecilli hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, kendi piskoposluk bölgesinde 1980 ve 1990’lı yılları arasında izci çocuklara yönelik bir rahibin cinsel tacizde bulunduğu suçlamalarına ilişkin sessiz kaldığı ve bunları yetkilileri bildirmediği gerekçesiyle kardinalin suç işlediğine hükmetti.

Lyon kardinali Philippe Barbarin, bu kararla, Fransa’da Katolik kilisesi içinde bu suçtan mahkum olan en yüksek seviyedeki din adamı oldu..Şikayet başvurusunu yapanların avukatı Francois Devaux mahkumiyet kararını, çocukların korunması adına bir zafer olarak niteledi.

Francois Devaux, “Bu karar, mağdurların sesinin güçlü bir şekilde duyulduğuna ilişkin güçlü bir mesaj oldu.” ifadesini kullandı..Kardinalin avukatları ise karara itiraz edip, temyiz mahkemesine gideceklerini bildirdi.

Çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunduğu suçlaması getirilen rahibini duruşması bu yıl içinde düzenlenecek.