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Karaya 'ilk defa' vurdu, bilim adamları bile şoke oldu

Karaya 'ilk defa' vurdu, bilim adamları bile şoke oldu

02 Mart 2019 Cumartesi 20:35
Karaya 'ilk defa' vurdu, bilim adamları bile şoke oldu

Daha önce Kuzey Amerika'da hiç görülmemiş olan 2 metrelik devasa balık, Kaliforniya sahilinde görüntülendi..Oldukça az görülen bu cinse Kuzey Yarımküre'de rastlanması, bilim insanlarını şoke etti.

Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışan Biyolog Thomas Turner, "Gördüğüm en garip balık, balığın yüzünde sürekli şaşıran bir ifade var" diyerek hayretini gizleyemedi.

Uzun bir araştırmadan sonra, "güneş balığı hoodwinker" olduğu açıklandı.Bu balık Kuzey Yarımküre'de şimdiye kadar yalnızca 1889'da Hollanda kıyılarında görülmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Devasa Balık
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