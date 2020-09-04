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Karadaği: "abd, İsrail\'i Ödüllendirmek İçin Arap Ülkelerine Barış Anlaşması İmzalama Baskısı Yapıyor"

İstanbul, 4 Eylül 20 : Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, 

04 Eylül 2020 Cuma 19:01
Karadaği:
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İstanbul, 4 Eylül 20 : Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Arap ülkelerine Tel Aviv yönetimiyle normalleşmeleri için baskı yaparak" İsrail'i ödüllendirdiğini söyledi.

Karadaği, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Trump yönetimi, işgalci devleti ödüllendirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bu kapsamda, İsrail'le barış anlaşması imzalaması için Arap ülkelerine baskı yapıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail-ABD ilişkilerinin, İsrail'in kuruluşundan beri stratejik olduğunu ancak Trump yönetiminin, tüm çabasını İsrail için harcadığını, Filistin topraklarının geri kalanını da Tel Aviv'e verebilmek için uğraştığını kaydeden Karadaği, ABD'nin, "Yüzyılın Anlaşması" planını hazırlaması, Kudüs'ü işgal devletinin "başkenti" olarak tanıması ve İsrail'in ilhak planını onaylamasının, bu çabasının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

ABD'nin, tüm bunları uluslararası hukuka, Filistinlilerin, Arapların ve Müslümanların haklarına aldırış etmeksizin yaptığına dikkati çeken Karadaği, paylaşımında "Trump dönemindeki 'Büyük Amerika', tüm çabasını 'Büyük İsrail' hayalini gerçekleştirmeye harcıyor!" ifadesine yer verdi.

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İSRAİL-BAE NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, BAE'den sonra aylar içinde bir başka Arap ülkesinin daha İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayabileceğini iddia etmişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

 

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