banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1122
ALTIN
466.912
DOLAR
7.7597
STERLİN
10.0533
EURO
9.0512
Rotasyona girelim tam maaş alalım, öylemi!
Rotasyona girelim tam maaş alalım,...
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
İki yüzlülükler tavan yaparsa
İki yüzlülükler tavan yaparsa
banner376

Karadağ\'ın Bazı Şehirlerinde Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak

KOVİD-19 VAKALARININ ARTMASI NEDENİYLE NİKSİC, BERANE VE ANDRİJEVİCİ ŞEHİRLERİNDE BU GECEDEN İTİBAREN 22.00-05.00 SAATLERİNDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

28 Eylül 2020 Pazartesi 16:09
Karadağ\'ın Bazı Şehirlerinde Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak
banner337
banner351

KOVİD-19 VAKALARININ ARTMASI NEDENİYLE NİKSİC, BERANE VE ANDRİJEVİCİ ŞEHİRLERİNDE BU GECEDEN İTİBAREN 22.00-05.00 SAATLERİNDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Podgorica, 28 Eylül 20 : Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son günlerde artması üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yeni tedbirler kapsamında Niksic, Berane ve Andrijevici şehirlerinde bu geceden itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Avrupa'da virüsün en son tespit edildiği ülke olan ve mayıs ayında aktif vaka sayısını sıfıra indiren Karadağ'da son haftalarda Kovid-19 vakaları önemli ölçüde artıyor.

banner341
Karadağ Salgın Hastalıklar Ulusal Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, son dönemdeki artışın önüne geçmek için yerel bazda bazı tedbirlerin alındığı bildirildi.

Vakaların yoğun olduğu Niksic, Berane ve Andrijevici'de bu geceden itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklanırken, hizmet sektöründeki mekanlarında da 22.00 itibariyle kapatılacağı belirtildi.

Aktif vakaların 400'ün altında olduğu şehirlerde şimdilik yeni tedbirler alınmayacağı ifade edilirken, her iki haftada bir tedbirlerin ve şehirlerin güncelleneceği kaydedildi.

Mayıs ayında aktif vaka sayısının sıfıra indiği Karadağ'da şu an 3 bin 700'e yakın aktif vaka bulunuyor. 620 bin civarında nüfusa sahip ülkede Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 160 kişi hayatını kaybetti.

(AA/AK/GÜL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Hükümetinden okullarda “kapitalizm Karşıtı“ kaynakların kullanılmaması uyarısı
İngiliz Hükümetinden okullarda “kapitalizm Karşıtı“ kaynakların kullanılmaması uyarısı
BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı
BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı
AB'den İngiltere'ye çalışmaları hızlandırma çağrısı
AB'den İngiltere'ye çalışmaları hızlandırma çağrısı
Azerbaycan ordusunun kurtarma operasyonu devam ediyor
Azerbaycan ordusunun kurtarma operasyonu devam ediyor
Dünya genelinde vaka sayısı 33 milyon 310 bini aştı
Dünya genelinde vaka sayısı 33 milyon 310 bini aştı
AB: Lübnan'da Yeni Hükümetin Hızlıca Kurulması Hayati Önemde
AB: Lübnan'da Yeni Hükümetin Hızlıca Kurulması Hayati Önemde
İngiltere'de Sanatçılardan Hükümete “Mültecilerin Aile Birleşimlerinin Kolaylaştırılması“ Çağrısı
İngiltere'de Sanatçılardan Hükümete “Mültecilerin Aile Birleşimlerinin Kolaylaştırılması“ Çağrısı
AB'den 16 Üyesine 87,4 Milyar Euro Destek
AB'den 16 Üyesine 87,4 Milyar Euro Destek
Merkel, Kovid-19 Vakalarındaki Artıştan Endişeli
Merkel, Kovid-19 Vakalarındaki Artıştan Endişeli
Brüksel'de Toplu Taşıma Grevi
Brüksel'de Toplu Taşıma Grevi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim