Karadağ\'ın Bazı Şehirlerinde Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak

KOVİD-19 VAKALARININ ARTMASI NEDENİYLE NİKSİC, BERANE VE ANDRİJEVİCİ ŞEHİRLERİNDE BU GECEDEN İTİBAREN 22.00-05.00 SAATLERİNDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Podgorica, 28 Eylül 20 : Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son günlerde artması üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yeni tedbirler kapsamında Niksic, Berane ve Andrijevici şehirlerinde bu geceden itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Avrupa'da virüsün en son tespit edildiği ülke olan ve mayıs ayında aktif vaka sayısını sıfıra indiren Karadağ'da son haftalarda Kovid-19 vakaları önemli ölçüde artıyor.

Karadağ Salgın Hastalıklar Ulusal Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, son dönemdeki artışın önüne geçmek için yerel bazda bazı tedbirlerin alındığı bildirildi.

Vakaların yoğun olduğu Niksic, Berane ve Andrijevici'de bu geceden itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklanırken, hizmet sektöründeki mekanlarında da 22.00 itibariyle kapatılacağı belirtildi.

Aktif vakaların 400'ün altında olduğu şehirlerde şimdilik yeni tedbirler alınmayacağı ifade edilirken, her iki haftada bir tedbirlerin ve şehirlerin güncelleneceği kaydedildi.

Mayıs ayında aktif vaka sayısının sıfıra indiği Karadağ'da şu an 3 bin 700'e yakın aktif vaka bulunuyor. 620 bin civarında nüfusa sahip ülkede Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 160 kişi hayatını kaybetti.

(AA/AK/GÜL)